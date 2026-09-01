Con el arranque del mes de septiembre, la estrategia mediática del Gobierno nacional pasa ahora por mostrar una administración activa, dinámica, con un Javier Milei con frenéticas apariciones públicas que van a pasar por discursos en foros locales e internacionales, entrevistas a medios cercanos y cadenas nacionales. Es que en lo que va de su mandato, el Presidente ha pasado más tiempo en la Residencia de Olivos que en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, el lugar que simbólicamente tiene verdadero peso específico a la hora de intentar exhibir gestión.
El Gobierno nacional intenta mostrarse proactivo y potencia el plan de comunicar buenas noticias
Después de que los hermanos Milei reunieron al Gabinete y a la Mesa Política, quedó claro que dieron inicio a una impronta comunicacional que quiere ir contra las críticas mediáticas -y de la oposición- al programa económico
En este super martes, el jefe de Estado decidió arrancar la jornada encabezando una reunión de Gabinete que su entorno ya informó que será semanal. Antes, en una entrevista radial, el propio mandatario adelantó alguno de los temas que se iban a tratar en el cónclave con sus ministros. Entre ellos, “el avance diplomático en defensa de las Islas Malvinas”. Posteriormente, su equipo de comunicación informó que en ese encuentro también se repasaron “los logros del plan económico” y “las políticas que llevan adelante diferentes ministerios”.
Reunión de Gabinete y temas tratados
En el comunicado oficial se detalló que el titular del PEN, “analizó indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía”. Tras la actividad, se anunció que el próximo jueves a las 21 hs Milei hablará en Cadena Nacional sobre el tema que se impuso luego de las declaraciones de Donald Trump, con respecto a que podría rever la posición de los Estados Unidos en referencia a la soberanía del archipiélago por el que la Argentina mantiene su reclamo histórico.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier, señaló que no podía decir mucho sobre el contenido del mensaje que dará Milei esta semana, pero sí expresó que el mismo está siendo preparado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está a cargo de Cristian Auguadra, hombre que responde al principal asesor gubernamental, Santiago Caputo. Un alto funcionario le comentó a este medio que "lo que se va a comunicar por Cadena es muy positivo".
Recordemos que el Palacio San Martín emitió un texto donde repudió la "decisión final de inversión" del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Vale decir que la SIDE realiza inteligencia estratégica en relación con las Malvinas y sus espacios marítimos, lo cual incluye el monitoreo de las actividades en la cuenca hidrocarburífera de la región. Esto ocurre bajo la nueva Política de Inteligencia Nacional (Decreto 864/2025), que establece a las islas del Atlántico Sur como uno de sus 10 ejes estratégicos prioritarios. La misión oficial del organismo en esta área es producir inteligencia orientada a resguardar la soberanía, la integridad territorial y sostener la demanda histórica de nuestro país.
En la lógica de establecer nuevos mecanismos de comunicación, tanto en la entrevista ministerial como en la de Mesa Política, los hermanos Milei insistieron a sus funcionarios con que den a conocer “permanentemente” los datos positivos de la gobernanza. En esa línea, destacaron -e hicieron circular- un artículo periodístico de Federico Sturzenegger (Modernización y Transformación del Estado) titulado “Más allá del ruido”, en el que sale a confrontar las miradas críticas y defiende el rumbo económico con guarismos macroeconómicos duros. En el escrito, el ministro afirma “que un gobierno no peronista debe mantenerse fiel a sus ideas ante los relatos de crisis impulsados por la oposición”.
En medio de las diatribas por la cuestión de los endeudados, El Litoral pudo saber que el Primer Mandatario se mantuvo firme en la postura de no intervención en los niveles de morosidad del sector privado, por considerar que se trata de un problema entre particulares que deben administrar y resolver los acreedores con sus clientes. En ese aspecto, uno de los colaboradores ministeriales reiteró que “las estadísticas actuales no reflejan una situación de crisis económica generalizada”, y “por eso es que no consideramos que la Nación deba salir al salvataje de los bancos”.
Debate en el Congreso sobre endeudamiento
En este contexto, legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, radicales disidentes, de la izquierda y de bloques provincialistas solicitaron una sesión especial el próximo miércoles en la Cámara baja. El objetivo de los opositores es abordar la problemática del endeudamiento familiar, en búsqueda de un alivio financiero contra la morosidad récord que aqueja a millones de familias argentinas. Asimismo buscan avanzar con una prórroga a la Emergencia en Discapacidad. Las propuestas no cuentan con dictamen de comisión, y es por eso que se las busca aprobar de acuerdo a un emplazamiento y así obligar al mileísmo a abrir el debate formalmente.
En Balcarce 50 minimizaron la táctica de los congresistas no oficialistas, pero mantienen diálogo con algunas bancadas provinciales y otras que se han mostrado dialoguistas en otras circunstancias. En la Casa de Gobierno aseguran que en caso de que prospere la iniciativa -que de recibir media sanción con ese mecanismo pasaría al Senado- sería vetada por Javier Milei, como ya hizo con otras normativas, que entienden los violetas, van por el camino de romper el equilibrio fiscal.
Consultado por el costo político que podría tener esa determinación, una fuente que es nexo entre el Parlamento y el Ejecutivo, le contestó a este diario: “El costo político lo tendríamos si permitimos que proyectos como este se conviertan en ley, porque veríamos los resultados de volver a desordenar las cuentas públicas en poco tiempo. La baja del Índice de Precios al Consumidor y otras variables positivas son el resultado de esa conducta fiscal, en la que no vamos a ceder un ápice porque es la piedra angular de esta administración”, concluyó el funcionario.