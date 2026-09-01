#HOY:

Lionel Messi
Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Este martes

La Mesa Política se volvió a reunir con la reforma electoral como eje legislativo

Karina Milei y Patricia Bullrich encabezaron la reunión para impulsar la reforma electoral que eliminaría las PASO, con el Senado como próximo escenario. (seo)

El panorama legislativo sigue siendo el eje de las discusiones en la reunión del círculo rojo.El panorama legislativo sigue siendo el eje de las discusiones en la reunión del círculo rojo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Tras la reunión de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes al mediodía un nuevo encuentro de mesa política en el que definieron reflotar el debate por la reforma electoral durante la segunda semana de septiembre.

Mirá tambiénMilei hablará por cadena nacional sobre Malvinas: será el jueves por la noche

Luego de que la senadora Patricia Bullrich anticipara que el Poder Ejecutivo retomaría el debate por la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el reducido círculo se reunió nuevamente para ordenar la agenda legislativa para las próximas semanas.

La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada.La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada.

"Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado", precisó una fuente presente ante la Agencia Noticias Argentinas.

Detalles del proyecto de reforma electoral

La idea de la Casa Rosada es tratar el ambicioso proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Mirá tambiénGabinete, mesa política y vocería: hoy la agenda política está en Casa Rosada

Aún sin los apoyos necesarios para su sanción, en Balcarce 50 se muestran optimistas al respecto. La potencial eliminación o suspensión de las primarias configura un paso clave en el objetivo por la reelección del presidente Javier Milei.

Visita papal y agenda electoral

Asimismo, según supo esta agencia, en otro pasaje de la reunión Karina Milei reveló detalles de la visita del papa León XIV al país, prevista para nombre, y se discutieron algunos criterios en torno a la candena electoral que protagonizará el libertario el jueves por la cuestión de Malvinas.

Pope Leo speaks during a Mass marking the World Day of Prayer for the Care of Creation at the Borgo Laudato si' in Castel Gandolfo, Italy, September 1, 2026. REUTERS/Guglielmo MangiapanePapa León XIV. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Junto a la menor de los Milei, se dieron cita en el Ministerio del Interior, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.

El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, con motivo de la reunión del G20 de Finanzas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Karina Milei
Patricia Bullrich
Senado de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro