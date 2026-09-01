Tras la reunión de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes al mediodía un nuevo encuentro de mesa política en el que definieron reflotar el debate por la reforma electoral durante la segunda semana de septiembre.
La Mesa Política se volvió a reunir con la reforma electoral como eje legislativo
Karina Milei y Patricia Bullrich encabezaron la reunión para impulsar la reforma electoral que eliminaría las PASO, con el Senado como próximo escenario. (seo)
Luego de que la senadora Patricia Bullrich anticipara que el Poder Ejecutivo retomaría el debate por la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el reducido círculo se reunió nuevamente para ordenar la agenda legislativa para las próximas semanas.
"Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado", precisó una fuente presente ante la Agencia Noticias Argentinas.
Detalles del proyecto de reforma electoral
La idea de la Casa Rosada es tratar el ambicioso proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.
Aún sin los apoyos necesarios para su sanción, en Balcarce 50 se muestran optimistas al respecto. La potencial eliminación o suspensión de las primarias configura un paso clave en el objetivo por la reelección del presidente Javier Milei.
Visita papal y agenda electoral
Asimismo, según supo esta agencia, en otro pasaje de la reunión Karina Milei reveló detalles de la visita del papa León XIV al país, prevista para nombre, y se discutieron algunos criterios en torno a la candena electoral que protagonizará el libertario el jueves por la cuestión de Malvinas.
Junto a la menor de los Milei, se dieron cita en el Ministerio del Interior, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, con motivo de la reunión del G20 de Finanzas.