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¿Giro geopolítico?

Trump dijo que "revisó" su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente de EE.UU. abrió la posibilidad de un cambio en la política exterior sobre el archipiélago atlántico, generando expectativas en Argentina y Reino Unido.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, afirmó taxativamente el presidente al ser repreguntado sobre si su gobierno planeaba modificar el encuadre diplomático con respecto a las islas del Atlántico Sur. REUTERS/Evelyn Hockstein“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, afirmó taxativamente el presidente al ser repreguntado sobre si su gobierno planeaba modificar el encuadre diplomático con respecto a las islas del Atlántico Sur. REUTERS/Evelyn Hockstein
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió este lunes la puerta a un eventual e histórico cambio en la política exterior de su país al declarar en el Despacho Oval que no descarta evaluar la posición diplomática de Washington respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

En medio de una conferencia ante periodistas acreditados en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense justificó su definición al señalar que su administración mantiene en constante examen cada una de sus definiciones geopolíticas.

Un anuncio clave desde el Despacho Oval

El pronunciamiento del jefe de Estado norteamericano tuvo lugar en el corazón de la Casa Blanca durante un encuentro con los medios. Al ser consultado de manera explícita sobre el reclamo de soberanía que sostiene la Argentina frente al Reino Unido por las Islas Malvinas, Trump evitó ratificar el alineamiento tradicional con Gran Bretaña o la histórica postura de neutralidad equidistante.

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“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, afirmó taxativamente el presidente al ser repreguntado sobre si su gobierno planeaba modificar el encuadre diplomático con respecto a las islas del Atlántico Sur.

Milei y Trump en la "Cumbre Escudos de las Américas"Las breves pero significativas palabras de Donald Trump resuenan directamente en los despachos de la Cancillería en Buenos Aires y del Foreign Office en Londres.

El trasfondo de la política diplomática de Washington

Las breves pero significativas palabras de Donald Trump resuenan directamente en los despachos de la Cancillería en Buenos Aires y del Foreign Office en Londres. Históricamente, la diplomacia estadounidense ha oscilado formalmente entre la neutralidad diplomática y el respaldo estratégico implícito a su aliado clave de la OTAN, el Reino Unido.

Mirá tambiénEl pedido de un dirigente republicano a Trump por Malvinas tras el respaldo de Milei

Que el propio presidente sugiera de manera abierta la posibilidad de que esa postura sea sujeta a revisión representa un movimiento en el tablero internacional de consecuencias impredecibles para la diplomacia hemisférica.

An installation of the silhouette of the Falkland Islands, known to Argentines as Malvinas, at the Malvinas Cenotaph, dedicated to the Argentine soldiers who died in the 1982 war between Britain and Argentina over the islands, in Pilar, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, April 27, 2026. REUTERS/Matias BagliettoHistóricamente, la diplomacia estadounidense ha oscilado formalmente entre la neutralidad diplomática y el respaldo estratégico implícito a su aliado clave de la OTAN, el Reino Unido. REUTERS/Matias Baglietto

Cautela y expectativas en el plano internacional

Las expresiones del líder republicano generan una fuerte atención en los círculos políticos e internacionales, dado que abren un interrogante sobre los próximos pasos de la estrategia exterior de los Estados Unidos en la región.

De concretarse alguna modificación en la postura oficial de la Casa Blanca, se trataría de uno de los hitos más relevantes en el diferendo por las Islas Malvinas en las últimas décadas, marcando un hito en el vínculo bilateral entre Washington, Buenos Aires y Londres.

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