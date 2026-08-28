Una publicación de este viernes en los medios de comunicación de Reino Unido evalúan la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.
Estados Unidos podría cambiar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas
The Telegraph publicó un informe en el cual Funcionarios del Pentágono advierten al Reino Unido que aumente el gasto en defensa o corre el riesgo de perder el apoyo en la disputa diplomática.
El gobierno de Donald Trump habría amenazado con oponerse a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas si Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, no aumenta suficientemente el gasto en defensa.
Según informa The Telegraph, un alto funcionario estadounidense habría declarado que Gran Bretaña recibirá una "atención especial" por parte de Washington en sus intentos por lograr que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) alcance la cifra de gasto establecida.
La publicación dice que funcionarios estadounidenses creen que el gobierno británico no está avanzando lo suficientemente rápido hacia el nuevo objetivo de la OTAN de gastar el 5% del PIB en defensa y seguridad.
Las declaraciones
El informe del medio británico indica que la fuente dijo: “Espero que el Reino Unido reciba una atención especial porque tiene muchísimo potencial. Por lo tanto, continuaremos nuestros esfuerzos para incentivar y capacitar al Reino Unido para que dé un paso al frente de manera significativa.”
Sobre la cuestión de las Malvinas, el funcionario declaró a The Telegraph: "Puedo decir que [las conversaciones] son sinceras y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos".
El posible viaje de Milei
El viaje de Javier Milei al Reino Unido está previsto para el último trimestre de 2026. Si bien no hay una fecha exacta fijada oficialmente en la agenda de Cancillería, se proyecta realizarse antes de fin de año.
El motivo principal es liderar un foro económico y de inversiones orientado a atraer capitales británicos a Argentina, sin referirse hasta el momento a la causa Malvinas.
El reclamo del ex primer ministro
Keir Starmer, ex primer ministro de Reino Unido, apoya la idea de que la FIFA investigue a los jugadores argentinos que exhibieron una pancarta en defensa de la reivindicación de su país sobre las Islas Malvinas tras su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, según ha declarado Downing Street.
Starmer, que vio el partido mientras viajaba en tren a Ucrania para el último viaje al extranjero de su etapa como primer ministro, respaldó la petición de Peter Kyle, el secretario de Comercio, para que la FIFA investigue qué reglas se pudieron haber infringido.