“Pasó algo muy fuerte”, interpretó el presidente Javier Milei sobre los escasos segundos en que el mandatario estadounidense Donald Trump se refirió al tema Malvinas.
¿Novedades sobre Malvinas?: expectativa por la cadena nacional que anunció Milei
Si bien no trascendieron detalles del discurso, que llegará tras una breve alusión de Trump a una cuestión sensible para el país, advierten que podría referirse a operaciones económicas no autorizadas por la Argentina. La opinión de una especialista.
“¿Está revisando la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?”-, preguntó un periodista acreditado en la Casa Blanca. “Siempre reviso cada postura, esa es solo una de muchas”, respondió Trump para seguir con otros temas de su agenda.
Fue el lunes; a las pocas horas ya se conocía la respuesta del Reino Unido para advertir que los isleños ya expresaron “su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable” y “su derecho a la autodeterminación es primordial”.
Y el martes llegó el anuncio del presidente Javier Milei sobre una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas. Será este jueves a las 21 y por ahora el hermetismo es total, aunque algunas fuentes periodísticas arriesgan que anunciará el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas sin autorización de la Argentina.
Si es así, la medida estará relacionada con el proyecto petrolero off shore (costas afuera) Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.
Según revelaron medios nacionales, el proyecto prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de 2.100 millones de dólares para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.
Histórico y nuevo reclamo
“Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21 sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional”, escribió el mandatario en un posteo publicado en su cuenta de X, y sin anticipar nada de lo que dirá en las próximas horas.
“Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”, se entusiasmó el consejero presidencial Santiago Caputo en sus redes.
“El contenido (del mensaje oficial) está siendo trabajado por el Presidente, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado”, fue la prudente respuesta del vocero Adrián Ravier al ser consultado sobre el tema, y antes de anticipar que en la próxima rueda de prensa del martes podría despejar más dudas.
Una de ellas es si se concretará el viaje de los hermanos Milei al Reino Unido, cuestión que se anunciaba para este año y por ahora está en el freezer. “Todavía no hay información de la agenda; nunca adelantamos una fecha”, insistió el portavoz.
Trapo y petroleras
Emilia González Cian es abogada y especialista en Política Internacional y, en diálogo con El Litoral, repasó las novedades en un tema de alta sensibilidad para el país. Así quedó en evidencia hace un mes y medio cuando un “trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” ondeó en la cancha tras el triunfo sobre Inglaterra en semifinales del último mundial.
Pero Malvinas trasciende al fútbol, aunque no escapa a nadie que aquella “hazaña” futbolística reavivó un sentimiento de patriotismo mezclado con algo de revancha.
Y el aspecto económico es crucial: “La aprobación (por parte del Gobierno isleño) del proyecto Sea Lion, en el que participan dos petroleras, una británica y otra israelí, es muy grave porque el inicio de la exploración y la extracción implican una modificación unilateral de las condiciones respecto de un territorio que está en disputa”.
Al respecto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar suspender el desarrollo del proyecto.
Esto forma parte de las novedades. Pero el reclamo por la soberanía sobre las Islas es histórico. “En el seno de la ONU, la ‘cuestión Malvinas’, tal como la denominó el Comité de Desconolonización, tiene una agenda permanente”, explica González Cian.
“Por un lado, desde el año 1989, este comité especializado renueva anualmente su tratamiento e insta a Argentina y el Reino Unido a negociar”, explica. Por otra parte, “la Argentina lleva el planteo a cada reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas". La próxima tendrá lugar en septiembre, cuando entre el 22 y el 28 se reunirán los principales líderes en la ciudad de Nueva York.
Estrategia
En cualquier caso, la relación entre los segundos que Trump le dedicó al tema en su rueda de prensa y la posibilidad de que la Argentina sancione explotaciones no autorizadas por ahora no parece quedar en claro.
En ese punto, la analista explica que el Atlántico Sur es una zona apetecible para el presidente del país del norte: “Las riquezas naturales son invaluables y muy codiciadas. Por otro lado, la zona contigua al Estrecho de Magallanes es estratégica para el comercio internacional y, por lo tanto, un bastión también en la disputa comercial con China” que “este mes inició su primer viaje por el Ártico”.
Tampoco escapa a especialistas y legos que en la dispersión que caracteriza la incipiente carrera electoral de 2027 las gestas, aunque sean discursivas, pueden marcar una diferencia.