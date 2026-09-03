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¿Novedades sobre Malvinas?: expectativa por la cadena nacional que anunció Milei

Si bien no trascendieron detalles del discurso, que llegará tras una breve alusión de Trump a una cuestión sensible para el país, advierten que podría referirse a operaciones económicas no autorizadas por la Argentina. La opinión de una especialista.