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Reunión bilateral en Santiago

Kast ratificó ante Milei el respaldo de Chile al reclamo argentino por Malvinas

Ambos presidentes reclamaron que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones. También acordaron profundizar la cooperación económica y en seguridad.

José Antonio Kast reiteró el respaldo chileno al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Foto: ReutersJosé Antonio Kast reiteró el respaldo chileno al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Foto: Reuters
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, ratificó ante Javier Milei el respaldo de su Gobierno a los “legítimos derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El pronunciamiento formó parte del comunicado conjunto difundido tras la reunión celebrada en Santiago. Los mandatarios destacaron el estado de la relación bilateral y acordaron sostener el diálogo al máximo nivel.

El reclamo por Malvinas

Kast pidió que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa, conforme con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos regionales y multilaterales.

Chile's President Jose Antonio Kast and Argentina's President Javier Milei wave before their meeting at La Moneda Palace in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaMilei y Kast acordaron ampliar la integración energética, minera y comercial entre ambos países. Foto: Reuters

Milei agradeció el tradicional respaldo chileno y señaló que se valorarán los esfuerzos para evitar actividades logísticas unilaterales en la zona disputada vinculadas con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.

Minería y energía

Los presidentes celebraron la aprobación de nuevos protocolos dentro del Tratado de Integración y Complementación Minera. El objetivo es facilitar proyectos binacionales de gran escala y atraer inversiones a largo plazo a ambos lados de la cordillera.

También destacaron la complementariedad energética y el papel de la Argentina como proveedor de gas y petróleo para Chile. Además, plantearon continuar con la modernización y agilización de los pasos fronterizos.

Chile's President Jose Antonio Kast walks with Argentina's President Javier Milei before their meeting at La Moneda Palace in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaLa Argentina y Chile ratificaron los tratados que reconocen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Foto: Reuters

Cooperación en seguridad

Milei y Kast acordaron profundizar el trabajo conjunto contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo mediante los mecanismos bilaterales y regionales vigentes.

Chile valoró el compromiso argentino de avanzar con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado por el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.

La agenda austral

En materia antártica, los gobiernos resaltaron el reconocimiento mutuo de derechos, la administración conjunta de zonas protegidas y la continuidad de la Patrulla Antártica Naval Combinada.

Ambos mandatarios reconocieron que los tratados de 1881 y 1984 establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. Al finalizar el encuentro, acordaron tratar los demás asuntos bilaterales mediante los canales institucionales.

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