El presidente de Chile, José Antonio Kast, ratificó ante Javier Milei el respaldo de su Gobierno a los “legítimos derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Kast ratificó ante Milei el respaldo de Chile al reclamo argentino por Malvinas
Ambos presidentes reclamaron que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones. También acordaron profundizar la cooperación económica y en seguridad.
El pronunciamiento formó parte del comunicado conjunto difundido tras la reunión celebrada en Santiago. Los mandatarios destacaron el estado de la relación bilateral y acordaron sostener el diálogo al máximo nivel.
El reclamo por Malvinas
Kast pidió que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa, conforme con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos regionales y multilaterales.
Milei agradeció el tradicional respaldo chileno y señaló que se valorarán los esfuerzos para evitar actividades logísticas unilaterales en la zona disputada vinculadas con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.
Minería y energía
Los presidentes celebraron la aprobación de nuevos protocolos dentro del Tratado de Integración y Complementación Minera. El objetivo es facilitar proyectos binacionales de gran escala y atraer inversiones a largo plazo a ambos lados de la cordillera.
También destacaron la complementariedad energética y el papel de la Argentina como proveedor de gas y petróleo para Chile. Además, plantearon continuar con la modernización y agilización de los pasos fronterizos.
Cooperación en seguridad
Milei y Kast acordaron profundizar el trabajo conjunto contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo mediante los mecanismos bilaterales y regionales vigentes.
Chile valoró el compromiso argentino de avanzar con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado por el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.
La agenda austral
En materia antártica, los gobiernos resaltaron el reconocimiento mutuo de derechos, la administración conjunta de zonas protegidas y la continuidad de la Patrulla Antártica Naval Combinada.
Ambos mandatarios reconocieron que los tratados de 1881 y 1984 establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. Al finalizar el encuentro, acordaron tratar los demás asuntos bilaterales mediante los canales institucionales.