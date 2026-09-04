Malvinas: qué puede pasar ahora entre Argentina y Reino Unido tras los anuncios de Milei

Recursos y Petróleo

Sanciones al Proyecto Sea Lion: Decreto reglamentario y acciones legales contra empresas petroleras en el Atlántico Sur.

Considera la explotación de hidrocarburos como una violación ilegítima de los derechos soberanos sobre la plataforma continental.

Respalda las licencias otorgadas por el gobierno insular para el desarrollo económico del territorio de ultramar.

Judicialización de las empresas involucradas e incremento de la tensión económica en la zona en disputa.