El presidente Javier Milei volvió a colocar al proyecto petrolero Sea Lion en el centro de la disputa por las Islas Malvinas durante la cadena nacional emitida este jueves.
Sea Lion, el proyecto petrolero de US$2.000 millones que reavivó la disputa por Malvinas
El proyecto está ubicado al norte de las islas y prevé comenzar a producir petróleo en 2028. La Argentina rechaza su desarrollo por no contar con autorización nacional.
El mandatario sostuvo que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration avanzan con la explotación offshore. El cronograma empresarial prevé comenzar la perforación durante 2027 y alcanzar la primera producción de petróleo en el primer trimestre de 2028.
Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion es un yacimiento descubierto en 2010 dentro de la Cuenca Malvinas Norte. Se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de Puerto Argentino, en aguas cuya soberanía es disputada entre la Argentina y el Reino Unido.
La petrolera israelí Navitas posee el 65% del emprendimiento y se desempeña como operadora. La compañía británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
Rockhopper calcula que el yacimiento contiene 1.700 millones de barriles de petróleo en el subsuelo. Una evaluación independiente de 2026 estimó 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las dos primeras fases, además de otros recursos condicionados.
Cuándo comenzaría la producción
Las empresas aprobaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. La primera etapa demanda alrededor de US$1.658 millones hasta alcanzar la producción y unos US$2.058 millones hasta completar su desarrollo.
La extracción inicial se realizará mediante una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. El buque Aoka Mizu será reacondicionado para operar en la zona.
La primera fase apunta a extraer cerca de 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima de aproximadamente 55.000 barriles diarios. Las compañías mantienen como objetivo comenzar a producir durante el primer trimestre de 2028.
Por qué genera un conflicto
La Argentina sostiene que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en la zona debe contar con autorización nacional. También rechaza las licencias otorgadas por las autoridades británicas que administran las islas.
La Cancillería argentina declaró ilegales las actividades de Rockhopper y Navitas. Ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en el país durante 20 años.
Milei anunció que modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización. También anticipó un decreto y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.