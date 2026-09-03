El diputado británico Rupert Lowe afirmó que un eventual gobierno de Restore Britain estaría dispuesto a ir a la guerra para mantener el control del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
Un diputado británico afirmó que iría a la guerra para defender las Islas Malvinas
Rupert Lowe, líder de Restore Britain, sostuvo que su partido recurriría a una intervención militar. La declaración surgió durante un cruce en redes sociales.
“Un gobierno de Restore Britain irá a la guerra para proteger las Falkland Islands”, escribió Lowe en su cuenta de X. La publicación formó parte de un intercambio con Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Quién es Rupert Lowe
Lowe representa a la circunscripción de Great Yarmouth en la Cámara de los Comunes. Fue elegido por Reform UK, pero quedó apartado de esa fuerza en 2025 después de una disputa con su conducción.
Posteriormente fundó Restore Britain, un partido ubicado en la derecha de la política británica. Lowe había sostenido previamente que respondería de manera militar ante un intento de recuperar las islas.
Su declaración no representa la posición oficial del Gobierno británico. Restore Britain cuenta con una presencia minoritaria en el Parlamento y es conducido por el propio Lowe.
La respuesta del Partido Conservador
James Cartlidge, responsable de Defensa del Partido Conservador, también se pronunció sobre el reclamo argentino y aseguró que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”.
El legislador reivindicó la actuación de las Fuerzas Armadas de su país durante la guerra de 1982. El Gobierno del Reino Unido, por su parte, reiteró su posición sobre la administración del archipiélago.
El nuevo cruce por Malvinas
Las expresiones se produjeron después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo estadounidense al Reino Unido ante un eventual conflicto y cuestionara la actual capacidad militar británica.
Javier Milei anunció medidas para endurecer las sanciones contra las compañías involucradas en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.