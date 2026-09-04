El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Malvinas: el Gobierno inició acciones contra 45 personas y empresas por la explotación petrolera
Cancillería abrió procedimientos para investigar posibles infracciones a la Ley 26.659. La medida también alcanza a accionistas y proveedores de servicios.
La medida fue dispuesta este viernes por la Cancillería, siguiendo instrucciones del presidente Javier Milei. Entre los investigados hay personas humanas y jurídicas, aunque el comunicado oficial no difundió sus identidades.
El alcance de los procedimientos
Las actuaciones buscan determinar si los involucrados infringieron las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Los procedimientos no se limitarán a las empresas que estarían desarrollando actividades petroleras. También alcanzarán a sus accionistas y a las compañías que les prestaron servicios para avanzar con los proyectos.
El inicio de las actuaciones no implica que las sanciones ya hayan sido aplicadas. Cancillería deberá investigar cada caso y determinar las eventuales responsabilidades.
La explotación alrededor de Malvinas
La decisión se conoció un día después de que Milei anunciara medidas contra las compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en la zona de las islas.
El Presidente también anticipó cambios en la Ley 26.659, un decreto para agilizar las sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
El comunicado oficial señaló que la Argentina rechaza el avance unilateral sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. No se informó el plazo previsto para resolver los 45 procedimientos.