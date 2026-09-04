“La causa de Malvinas es un tema de relevancia en lo que es la identidad colectiva del pueblo”, dijo este viernes 4 el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al ser consultado sobre las medidas y el mensaje del presidente Javier Milei de la noche anterior.
Pullaro: “El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier Estanislao López”
El gobernador de Santa Fe opinó que “fue correcto el enfoque” que sobre las islas hizo en su mensaje el presidente de la Nación. Consideró que son temas que deben pasar por el Congreso y compartió el objetivo de dar una respuesta a la explotación “ilegítima e ilegal” de los recursos.
“Creo que fue correcto el enfoque que le dio el presidente, para trabajar a través del Congreso de la República Argentina con normas que nos permitan a nosotros sancionar también, no solo a través de Cancillería, sino también tener sanciones económicas a las empresas que de manera ilegítima e ilegal lleven adelante explotaciones a lo que es un territorio nacional usurpado por los ingleses, o por el pueblo de Inglaterra”, expresó.
“Defendemos siempre la causa de Malvinas, defendemos los recursos naturales y ratificamos como gobierno provincial que las Malvinas son nuestras”, dijo.
De inmediato, reflexionó: “El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier Estanislao López, que le exigió a Rosas, que era el encargado de las relaciones internacionales en nuestro país, en un momento que no se había aun constituido el estado nacional, que lleve adelante a través de cancillería los tratados necesarios para recuperar las islas… Imagínense cuál va a ser la posición de la provincia de Santa Fe siempre en este tema”, respondió ante la consulta periodística.