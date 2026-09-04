Apoyo al presidente

Pullaro: “El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier Estanislao López”

El gobernador de Santa Fe opinó que “fue correcto el enfoque” que sobre las islas hizo en su mensaje el presidente de la Nación. Consideró que son temas que deben pasar por el Congreso y compartió el objetivo de dar una respuesta a la explotación “ilegítima e ilegal” de los recursos.