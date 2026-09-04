Repercusiones

Boris Johnson tildó a Milei de "admirador de Thatcher" y solicitó enviar refuerzos a las Malvinas

El exprimer ministro británico se expresó sobre el reclamo soberano sobre las Islas que realizó el presidente libertario. En paralelo, el canciller Quirno advirtió por la severidad de las sanciones a empresas que continúan operando en la región sin el reconocimiento de la Argentina.