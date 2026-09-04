El exprimer ministro británico, Boris Johnson, habló luego del discurso del presidente argentino, Javier Milei, a quien tildó de “admirador de Thatcher” y sostuvo que no cree que quiera tener un enfrentamiento con el Reino Unido.
Boris Johnson tildó a Milei de "admirador de Thatcher" y solicitó enviar refuerzos a las Malvinas
El exprimer ministro británico se expresó sobre el reclamo soberano sobre las Islas que realizó el presidente libertario. En paralelo, el canciller Quirno advirtió por la severidad de las sanciones a empresas que continúan operando en la región sin el reconocimiento de la Argentina.
Pero, al mismo tiempo, Johnson pidió que se envíen “refuerzos” al territorio de las Islas Malvinas en el océano Atlántico Sur.
En su mensaje, el exprimer ministro británico dijo que el presidente de la Argentina “es un anglófilo” y lo señaló como un “admirador de Thatcher”.
Pedido de refuerzos
A su vez, Boris Johnson aseguró que, “ni por un segundo”, cree que el presidente argentino “quiera una confrontación con el Reino Unido”. De todas maneras, hizo un pedido cuyo destinatario es el actual primer ministro británico, Andy Burnham, a quien le solicitó que envíe “refuerzos” a las Malvinas.
Entre los denominados “refuerzos” que pidió Johnson a Burnham aparecen en la lista más tropas, aviones o buques. Con su demanda, el exfuncionario británico le envió un mensaje a Londres para que deje en claro su posición frente a todo cuestionamiento sobre la soberanía del archipiélago.
El pedido se enmarcó en el contexto del anuncio del endurecimiento en el marco del reclamo por la causa nacional argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas.
"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho" afirmó el presidente Javier Milei en su discurso, en el que le pidió a los aliados mundiales que "no miren para otro lado" en medio de la explotación de los recursos naturales en la zona de las islas, cuya soberanía está en disputa.
Advertencia de Quirno
En tanto, el canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el Gobierno de Milei informó a 180 empresas que tienen vínculos con actividades hidrocarburíferas en el territorio de las Islas Malvinas sobre la necesidad de elegir entre avanzar con sus tareas o ser sancionadas por Argentina.
En Puerto Iguazú, provincia de Misiones y ante empresarios, durante su exposición en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Quirno argumentó que la disposición es parte de la estrategia que pretende sancionar a empresas que desempeñan operaciones en las Islas Malvinas, así como también a sus proveedores.
“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, afirmó el canciller argentino enmarcando su declaración en el discurso del presidente Milei del jueves por la noche.
Y sumó que los cambios se dieron ya que “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.
En consecuencia, Quirno explicó que “hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, por lo que fue tajante al reafirmar que: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.
También, el funcionario explicó que con el decreto reglamentario se busca, no solamente, ampliar el alcance de las empresas relacionadas con la actividad petrolera, sino también acelerar el proceso de sanciones. En tal sentido dijo: “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”. En este punto sumó que “todo un universo de hoy 180 compañías” es el previsto.