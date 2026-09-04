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El gobierno de Reino Unido advierte a Javier Milei por Malvinas

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas". Así lo expresó un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham.

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido. REUTERS/Toby MelvilleAndy Burnham, primer ministro de Reino Unido. REUTERS/Toby Melville
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Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, dejó oír este viernes tambores de guerra por las Islas Malvinas cuando advirtió que las fuerzas armadas del Reino Unido “están en alerta las 24 horas del día los siete días de la semana”, según un informe de la cadena BBC.

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“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, es la expresión textual de un portavoz del primer ministro británico Andy Burnham, que así se hizo eco de la cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei.

British Prime Minister Andy Burnham attends a meeting with Jewish community leaders at Downing Street in London, Britain, September 3, 2026. REUTERS/Jack Taylor/PoolAndy Burnham, primer ministro de Reino Unido. REUTERS

Luego, intentó suavizar la cuestión cuando expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

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“Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, había señalado antes una funcionaria del primer ministro Burnham, según citan otros informes.

Las petroleras desafían al presidente Milei

Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.

Argentina's President Javier Milei delivers a speech at the opening ceremony of the 5th Regional Meeting of the Madrid Forum, in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaJavier Milei. REUTERS/Pablo Sanhueza

Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anunciara sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto y remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes.

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