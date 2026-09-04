Axel Kicillof cuestionó el mensaje que Javier Milei brindó en cadena nacional sobre las Islas Malvinas y puso en duda la autenticidad del cambio de tono del Presidente en materia de soberanía.
Kicillof cuestionó el giro de Milei sobre Malvinas: “La Patria no se vende ni se actúa”
El gobernador bonaerense ironizó con que parecía un mensaje creado con IA y acusó al Presidente de subordinar la política exterior a los intereses de Estados Unidos.
El gobernador bonaerense difundió un extenso texto en sus redes sociales, 24 horas después de que Milei anunciara medidas contra las empresas que participan de actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido en la zona de las islas.
La ironía sobre el discurso
“Por un momento pensé que era inteligencia artificial”, escribió Kicillof en su cuenta de X al referirse a la imagen del mandatario hablando sobre soberanía, convocando a la unidad nacional y cerrando su discurso con un “Viva la Patria”.
El dirigente afirmó que pocas veces había observado algo “tan poco auténtico” y sostuvo que el patriotismo expresado por Milei “no le salió del corazón, le salió de un libreto”.
Kicillof aclaró que su espacio no cuestionará a quienes sostengan que las Malvinas son argentinas. También expresó que espera que el Presidente haya comprendido la necesidad de defender la soberanía, los recursos naturales y los intereses nacionales.
Las críticas al Gobierno
El mandatario bonaerense señaló que las sanciones anunciadas por Milei contra las petroleras ya estaban disponibles y cuestionó que no hubieran sido aplicadas anteriormente.
También apuntó contra el anuncio de una base naval en Ushuaia. En ese sentido, afirmó que se trata de una obra que había sido paralizada por la administración nacional junto con otros proyectos de infraestructura pública.
Kicillof recordó además las declaraciones en las que Milei expresó su admiración por Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982.
La política exterior
El gobernador acusó al Ejecutivo de subordinar decisiones argentinas a intereses extranjeros y afirmó que, hasta el momento, los únicos intereses nacionales defendidos por la administración libertaria fueron los de Estados Unidos.
“La Patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda”, sostuvo Kicillof. También reclamó que la soberanía sea acompañada por políticas públicas vinculadas con escuelas, caminos y hospitales.
El mensaje fue publicado bajo el título “La Patria no se vende ni se actúa” y difundido a través de las cuentas oficiales del gobernador bonaerense.