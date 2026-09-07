El presidente Javier Milei comenzará este lunes una semana con una agenda cargada de actividades en la Casa Rosada. El mandatario encabezará una nueva reunión de Gabinete y mantendrá encuentros con representantes de empresas internacionales vinculadas con la tecnología y la industria automotriz.
Milei inicia una semana cargada de reuniones: Gabinete, Tesla y una visita especial en Casa Rosada
El Presidente encabezará este lunes una reunión de ministros, recibirá a representantes de empresas tecnológicas y reconocerá a una perra de la Policía Federal.
La jornada comenzará a las 10 con la reunión de ministros, que será la tercera convocatoria consecutiva del Gabinete en las últimas tres semanas. El encuentro tendrá como uno de sus ejes las medidas anunciadas por Milei en la cadena nacional del jueves sobre las Islas Malvinas.
Durante la reunión también se analizará la respuesta de distintas compañías internacionales que decidieron no operar en el archipiélago, además de avanzar sobre aspectos vinculados con la presentación del Presupuesto 2027.
Reuniones con empresas internacionales
Luego del encuentro con sus ministros, Milei recibirá a las 12 a las autoridades de DayOne Data. Se trata de una plataforma internacional dedicada al desarrollo de infraestructura para centros de datos, con especialización en inteligencia artificial y servicios en la nube.
El cronograma continuará a las 14, cuando el jefe de Estado mantenga una reunión con ejecutivos de Tesla. El encuentro estará relacionado con el vínculo que Milei mantiene con Elon Musk y con posibles inversiones de la compañía en Argentina.
Entre los temas que podrían formar parte de la conversación aparecen el desarrollo de proyectos vinculados con el litio y la movilidad eléctrica. La reunión se producirá luego de que Tesla completara su registro societario en el país.
La presencia de empresas tecnológicas y vinculadas con la industria automotriz forma parte de una agenda presidencial que busca mantener abiertos canales con compañías internacionales, especialmente en sectores relacionados con nuevas tecnologías, energía y movilidad.
Un reconocimiento para una integrante de la PFA
A las 15, la actividad tendrá un momento diferente. Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán en el Salón Blanco a Hela, una perra del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina.
El animal pasó a retiro después de varios años de servicio en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. El encuentro será un reconocimiento a su trayectoria dentro de la fuerza.
La agenda presidencial continuará el martes. A las 11, Milei mantendrá una audiencia bilateral con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia. Más tarde, a las 15, se reunirá la mesa política del oficialismo.
Ese encuentro estará encabezado por Karina Milei y se desarrollará en medio de la actividad política del oficialismo de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.
El miércoles, en tanto, el Presidente volverá a tener una actividad institucional. A las 11 encabezará la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
La ceremonia se realizará en el predio ubicado sobre la avenida Luis María Campos, en el barrio porteño de Palermo. De esta manera, la agenda de Milei para los primeros días de la semana combinará reuniones de gestión, encuentros empresariales y actividades institucionales.