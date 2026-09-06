El presidente de la Nación, Javier Milei, cumplió este sábado 1.000 días de gestión en el gobierno desde la jornada de asunción en diciembre de 2023.
Milei cumplió 1.000 días de gestión: los cambios económicos y su escenario político
El presidente mantiene su enfoque en la reestructuración económica, enfrentando aún desafíos significativos en su gestión política.
Su presidencia se ha marcado hasta el momento por la pretensión de una revisión casi completa de los dogmas políticos y económicos argentinos, con éxito en algunos planos y con desafíos aún vigentes.
El balance económico
Derrotar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Javier Milei y uno de los ejes del programa económico. En diciembre de 2023, la inflación fue del 25,5% mensual, mientras que la variación interanual alcanzó el 211,4%.
En julio de 2026, el último dato oficial disponible, el IPC registró una suba del 2,1% mensual, del 33,8% interanual y del 19,3% acumulado en los primeros siete meses del año.
Para agosto, las estimaciones de las consultoras ubican la inflación mensual entre 1,4% y 2%.
Dólar oficial
El dólar oficial para la venta se ubicaba en $390 al cierre del gobierno de Alberto Fernández y pasó a $820 después de la devaluación inicial de diciembre de 2023. Al 4 de septiembre de 2026, se encontraba en torno a los $1.529, según la serie histórica del Banco Central.
En diciembre de 2023, el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) registró una variación interanual del -4,5%, mientras que la variación mensual desestacionalizada fue del -3,1% y la tendencia-ciclo del -0,4%. El acumulado de 2023 mostró una caída del 1,6%.
En junio de 2026, el EMAE registró una variación interanual del +2,7%, un crecimiento mensual desestacionalizado del +0,8% y una variación del +0,2% en la tendencia-ciclo.
Cuando Milei asumió, el 10 de diciembre de 2023, el indicador elaborado por JP Morgan del riesgo país se ubicaba en 1.923 puntos básicos. Al 4 de septiembre de 2026, se ubicaba en alrededor de 491 puntos.
La microeconomía
En el segundo semestre de 2023, la pobreza registró un pico y alcanzaba al 41,7% de las personas; mientras que la indigencia al 11,9%.
El último dato disponible corresponde al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza fue del 28,2% y la indigencia del 6,3%. Los datos del primer semestre de 2026 todavía no fueron publicados.
Más allá de la evolución de los porcentajes, la metodología utilizada para medir la pobreza es objeto de cuestionamientos y algunos especialistas plantean críticas sobre la forma en que se construye el indicador oficial.
En el cuarto trimestre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7%, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En el primer trimestre de 2026, último dato disponible, alcanzó el 7,8%.
Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2023 había 13,356 millones de personas con trabajo registrado. En términos desestacionalizados y respecto del mes anterior, la cantidad de trabajadores registrados no había presentado variación (0%).
En mayo de 2026, el total alcanzó los 12,751 millones de personas, lo que representó una caída interanual del 0,9%. Frente a abril, la disminución fue del 0,1%, equivalente a unos 12.000 trabajadores menos.
El escenario político
Desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023, el mandatario modificó en varias oportunidades su equipo y acumuló cuatro jefes de Gabinete, dos ministros de Salud y de Justicia y varias idas y vueltas en torno al Ministerio del Interior.
Entre los cambios y las transformaciones, se anotó la vigencia del mega DNU 70/2023, que supone una reforma profunda del Estado y la desregulación de la economía, y la sanción de una reducida Ley Bases, que debió ser modificada por no contar con los respaldos necesarios.
Algo similar ocurrió con la reforma laboral, que la bancada libertaria logró pasar en el Congreso, pero que debió ser adaptada para seducir a varios sectores aliados que rechazaban el articulado.
Sin embargo, aún no cuenta con los votos necesarios para motorizar otros proyectos clave como la reforma electoral o la designación de los jueces de la Corte Suprema. En este último punto, la administración libertaria debió sortear el rechazo a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los sugeridos por el Ejecutivo para completar el Máximo Tribunal.
Si bien en sus inicios el Presidente se apoyaba en el asesor presidencial Santiago Caputo y en la menor de los Milei, esta última logró con el tiempo inclinar la balanza a su favor e imponerse en el esquema de toma de decisiones.
Tras el abultado triunfo en las elecciones legislativas de 2025, Karina Milei logró imponer su línea y neutralizar la influencia del consultor, que había ampliado su alcance con la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.
Asimismo, la funcionaria también monopoliza el control de la lapicera con la que La Libertad Avanza diseña las listas para enfrentar al peronismo en el plano electoral. Lo hizo en 2025 y lo hará en 2027.
En las legislativas, los caputistas y karinistas tensaron su coexistencia por los lugares en las nóminas. Los primeros fueron relegados de la selección y reducidos en la toma de decisiones.