Menos natalidad y más longevidad en tiempos de IA

Es “matemáticamente imposible” sostener el sistema previsional tal como se lo conoce

Menos población por tasas de natalidad, jóvenes que no entran al sistema laboral y compiten con la inteligencia artificial más adultos que a los 50 se quedan sin trabajo. No es la informalidad argentina el desafío de alcanzar la jubilación por aportes.