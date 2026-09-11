Presidente de Fisfe

Javier Martín: "La industria no es el problema, es la solución en Argentina"

En el almuerzo anual de la Federación Industrial de Santa Fe, su presidente invitó a Javier Milei a recorrer “nuestras fábricas”. Ante 800 empresarios, valoró la articulación con el gobierno provincial y convocó a las autoridades nacionales a integrar a la producción en la agenda estratégica del país.