“Así como en Santa Fe podemos construir políticas públicas en conjunto, debemos tomar ese ejemplo y replicarlo a nivel nacional, porque hoy a nivel nacional, lamentablemente la industria no está en la agenda”.
Javier Martín: "La industria no es el problema, es la solución en Argentina"
En el almuerzo anual de la Federación Industrial de Santa Fe, su presidente invitó a Javier Milei a recorrer “nuestras fábricas”. Ante 800 empresarios, valoró la articulación con el gobierno provincial y convocó a las autoridades nacionales a integrar a la producción en la agenda estratégica del país.
Javier Martín ofreció en el predio del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, el último de sus discursos del presente período como presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.
Martín abrió la jornada expresando su reconocimiento a Víctor Sarmiento -su vicepresidente- y al equipo de trabajo por la organización del evento, que reunió a 800 industriales provenientes de diversos puntos de la provincia
Asimismo, agradeció el respaldo del Ministerio de Desarrollo Productivo y de los sponsors del sector privado. Martín ratificó el compromiso de la entidad con la promoción y consolidación de las capacidades industriales, destacando la convicción de que los países desarrollados han alcanzado su crecimiento mediante el fortalecimiento de su aparato productivo.
“Poder de transformación”
"Defendemos la industria nacional, porque estamos convencidos de su poder de transformación social y cultural", afirmó. En su diagnóstico de la coyuntura, describió un país entre la estabilidad macro y la capacidad ociosa.
El titular de FISFE describió un panorama complejo caracterizado por una "economía hemipléjica", donde coexisten actividades en expansión con sectores severamente afectados. En sus palabras, áreas clave como la construcción, la industria y el comercio se encuentran "al borde de un ACV productivo porque tienen capacidad ociosa".
Si bien reconoció los avances alcanzados a nivel nacional en materia de estabilidad macroeconómica y control de la inflación, aclaró que "con eso no alcanza", según lo evidencian la “pérdida progresiva de empresas y empleos”.
En ese sentido, resaltó el valor estratégico de las exportaciones de gas, petróleo, minería y agroproductos para generar divisas que mitiguen la restricción externa y generen encadenamientos con la industria local.
Asimetrías y PyMEs
Martín enfatizó que la búsqueda de eficiencia y productividad por parte de los empresarios es “indispensable, pero no suficiente” si no se resuelven las asimetrías estructurales.
Entre las principales trabas mencionó los déficits en infraestructura, el alto costo financiero, la litigiosidad laboral y un sistema tributario con impuestos en cascada.
Al referirse a las distorsiones del esquema financiero, fue contundente: "Hoy realmente conviene más invertir en la timba que tener una empresa y generar empleo".
De cara al futuro, planteó la necesidad de debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial, el fortalecimiento del sistema educativo universitario y el rol de instituciones científicas e institutos tecnológicos como el INTA, CONICET, INTI y el ITEC.
Asimismo, abogó por un Estado eficiente y presente que implemente políticas públicas orientadas al desarrollo de las PyMEs -las cuales generan más del 80% del empleo- y por una inserción internacional inteligente que evite aperturas realizadas "de una manera ingenua y desprotegida".
Sobre la sustentabilidad social del modelo, concluyó: "De nada nos sirve crecer en la economía si nuestros índices de pobreza no bajan".
El ADN santafesino
En contraposición con el plano nacional, el presidente de FISFE ponderó el modelo de trabajo articulado entre el sector privado y el Estado provincial, subrayando el "ADN productivo" de Santa Fe.
En particular, agradeció la gestión del gobernador y su equipo a través de herramientas y programas como Impulsa, Tecnoindustria, la digitalización de trámites, el Business Forum, los subsidios de tasas de financiamiento, el plan de gasoductos, el desarrollo portuario y los beneficios de la ley fiscal 2026.
No obstante, señaló que la provincia enfrenta desafíos pendientes. “Debemos continuar en nuestra provincia trabajando en la implementación plena de las comisiones médicas y también en un tema importante que es energía eléctrica. En algunos casos, en el costo por infraestructura, terminamos siendo menos competitivos que provincias como Córdoba o Buenos Aires”.
Invitación a Caputo y Milei
De cara a la política nacional, Martín lamentó que la industria no ocupe actualmente un lugar prioritario en la agenda pública y extendió una invitación abierta al presidente de la Nación y a su ministro de Economía.
"Ahí nosotros nos permitimos invitar al presidente Javier Milei, al ministro Luis Caputo a que vengan a Santa Fe, a que recorran nuestras industrias, conozcan los industriales, conozca nuestras plantas y hable con nuestra gente. Si nos conocieran mejor, se darían cuenta que la industria no es el problema, la industria es la solución".
En esa línea, solicitó al gobernador y a los legisladores nacionales por Santa Fe actuar como interlocutores para replicar el modelo productivo santafesino a nivel nacional y avanzar hacia un modelo de país industrial y federal que beneficie a los 48 millones de argentinos.
Hacia el final de su intervención, Martín confirmó que este fue su último almuerzo institucional al frente de FISFE, ya que el próximo período contará con una nueva presidencia.
Agradeció el trabajo de los integrantes de la comisión directiva, de las comisiones de jóvenes industriales, de las entidades afines del campo, la universidad y los sindicatos, y dedicó palabras de gratitud a su esposa María Eugenia e hija Melisa por el acompañamiento personal durante su gestión.