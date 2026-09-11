En la primera colonia agrícola organizada de la República Argentina, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, apeló a la memoria histórica para definir la identidad santafesina, repasó los aportes de su gestión en tres años y replicó -ante la demanda empresaria- que sólo 20% de la carga fiscal en el territorio es de la provincia.
Pullaro: "No hay ninguna posibilidad que Argentina salga adelante sin el interior productivo”
El gobernador de Santa Fe se presentó en el Almuerzo del Día de la Industria organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) junto a más de 800 empresarios e industriales de toda la provincia.
"Esperanza es el lugar donde sentimos que empezó todo", rememoró, trazando un hilo conductor desde aquellos inmigrantes de hace 170 años hasta el entramado actual de 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.100 cooperativas que impulsan la economía provincial. El gobernador definió así sus logros ante los empresarios de la Federación Industrial de Santa Fe durante el Almuerzo del Día de la Industria.
.Sin esquivar el complejo contexto social y económico, el mandatario rindió cuentas de sus 30 meses de gestión. Detalló el punto de partida signado por el déficit fiscal, la deuda flotante y la violencia narco en las grandes urbes, destacando el coraje necesario para reordenar las cuentas y combatir el delito.
Infraestructura para el desarrollo
Según expuso, ese ordenamiento permitió encarar una inversión en obra pública que igualó en dos años y medio a la realizada en los ocho años anteriores. Pullaro repasó el despliegue de infraestructura orientado a reducir costos logísticos.
Repasó: 400 kilómetros de gasoductos para beneficiar a 30 localidades y 300 industrias, puentes clave en el norte provincial (Paraná Miní, Pindó, Naré, Puerto Ocampo), el camino 6 de Rafaela, el tercer carril de la autopista a Rosario, la circunvalación de Venado Tuerto y la ejecución con fondos provinciales del prometido puente Santa Fe - Santo Tomé.
"Abaratar la logística nos permite ser más competitivos y generar más riqueza", enfatizó, subrayando que la obra pública provincial sostuvo 40.000 puestos de trabajo durante la recesión. En materia tributaria, el gobernador fue enfático al responder a los reclamos del sector privado.
La presión fiscal y los incentivos
Tras recordar que "el 80% de los tributos que se pagan son tributos nacionales", repasó los incentivos fiscales provinciales, como la deducción de hasta 1,7 millones de pesos en Ingresos Brutos por cada nuevo empleo contratado y la rebaja del 30% en Ingresos Brutos sobre la tarifa eléctrica industrial, medidas que implicaron volcar cerca de 50.000 millones de pesos al sistema productivo”.
El núcleo político de su mensaje estuvo dirigido a la administración central de la Nación, reclamando que la corrección de las variables macroeconómicas se traduzca en un plan de desarrollo: "No hay ninguna posibilidad de que Argentina salga adelante si no mira a este interior productivo; no hay ninguna posibilidad", enfatizó.
"En este momento que a la rueda del campo y de la industria se le agrega la rueda de la energía y la rueda de la minería... tenemos que empezar a debatir en el orden nacional hacia dónde van a ir esos recursos, si van a ir a la timba financiera o si esos recursos van a ir al populismo indiscriminado. Nosotros creemos que esos tienen que ir al desarrollo para poder generar igualdad.
"Le pedimos a los gobiernos nacionales (lo dijo en plural) que miren el modelo santafesino, que miren el modelo del interior productivo para poder salir adelante".