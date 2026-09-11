La semana que comenzó con el anuncio de ASSA de demandar al municipio de Santo Tomé por la deuda millonaria - 6 mil millones de pesos- que el gobierno local mantiene con la empresa, concluye con el anuncio de que la compañía, finalmente, absorberá el servicio. Así lo comunicaron públicamente este viernes los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto a la titular de Assa, Renata Ghilotti, y el propio intendente santotomesino, Miguel Weiss Ackerley.
Assa se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable en Santo Tomé
Después de que la empresa demandara al municipio por una deuda millonaria, las partes acordaron que la prestación pasará a manos de la compañía. El Concejo deberá votar una ordenanza, y se firmará un convenio. "Es una decisión política trascendente", se explicó.
Según reveló el mandatario local, la decisión fue producto de un proceso de diálogo entre las partes que se entabló durante los últimos dos años.
"Llegamos a este acuerdo y se iniciará una nueva etapa que concluirá con la absorción de la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Santo Tomé por parte de ASSA. Así será, a partir de la expertise y capacidad de inversión de la empresa; y del crecimiento que ha experimentado en los últimos años la ciudad. Eso genera la necesidad de poner a punto un sistema que tiene una administración obsoleta y que debería haber empezado a cambiar hace veinte años. Éste es un paso que había que dar y llega ahora, pero tendría que haber sucedido bastante tiempo atrás", insistió el intendente.
Trascendente
Enrico, por su parte, describió a Assa como una empresa "de 26 años que ha tenido momentos complicados". Sin embargo, reivindicó el ordenamiento logrado en los últimos años. "La empresa tiene prestación de manera directa en sólo quince ciudades; a otras sesenta se les vende agua en bloque. La decisión de sumar Santo Tomé al servicio directo es trascendente. Porque el sistema municipal pensado para un pueblo pequeño no permite estar a la altura de la demanda que genera la escala que hoy ha alcanzado esta población; no se estaba a la altura de las circunstancias. Es una decisión política muy trascendente – reiteró-, porque hoy el servicio está colapsado. Los cambios serán paulatinos pero es un proceso con un horizonte claro", sostuvo.
Olivares dijo que la decisión se tomó sobre la base de dos principios: eficiencia y justicia. "Assa aumentará su escala y ello permitirá reducir los costos medios, por un lado; y por el otro, quienes habiten a orillas del mismo río (en alusión a los usuarios de Santa Fe), tendrán las mismas oportunidades".
En paralelo, anunció que a partir de una inquietud del sector privado, se analiza la posibilidad de "traer un ramal desde el acueducto de Desvío Arijón para abastecer desarrollos urbanos que pertenecen tanto al distrito Santo Tomé como Sauce Viejo". La propuesta, según contó, es desarrollar con recursos no públicos, el suministro de agua potable para determinados sectores de ambas ciudades. "Allí no habría una erogación de parte de la provincia", enfatizó.
Deuda
Consultado sobre la deuda que mantiene el municipio con la empresa, Enrico admitió, en primer lugar, que ASSA "sinceró" sus costos. "Antes, el agua se regalaba, entonces, nadie tenía deuda", dijo. Respecto del incumplimiento en sí, el ministro planteó que resta resolver "la cuestión contable". "Acá, la decisión política es absorber el servicio a través de Assa. Se empezará a cobrar un costo real como pagan los santafesinos, y dentro de eso estará la trazabilidad de la deuda. Lo que decidimos es tratar entre todos el tema; la deuda es una parte de la problemática pero no es la principal", avisó.
Sobre el mismo punto, Olivares dijo que "la deuda que mantienen los usuarios con la empresa es proporcional a la que mantiene la empresa con la provincia. Por eso – fundamentó-, necesitamos un prestador con escala que pueda gestionar y administrar de manera diferente ese incumplimiento".
El traspaso del servicio se dará a través de una ordenanza que deberá votar el concejo municipal de la ciudad. A partir de ese momento, comenzará a materializarse el proceso, que será progresivo.
Agua buena
Ante cuestionamientos de algunos ediles de la oposición en Santo Tomé, Ghilotti, como titular de ASSA, defendió la calidad del agua potable que se genera en la empresa. "Es de primerísima calidad; una de las mejores del mundo", sentenció.
En otro orden y consultada también sobre el cobro de la deuda, dijo que ello será "parte de la negociación". "Mi obligación era reclamar (de allí, la demanda judicial), pero esto se da en el marco de un trabajo en conjunto. Una vez que esté votada la ordenanza, firmaremos un convenio en el que se definirán las potestades de las partes, y se establecerán sus derechos y obligaciones. Mientras tanto, seguiremos en conversaciones por la deuda", concluyó.