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Assa se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable en Santo Tomé

Después de que la empresa demandara al municipio por una deuda millonaria, las partes acordaron que la prestación pasará a manos de la compañía. El Concejo deberá votar una ordenanza, y se firmará un convenio. "Es una decisión política trascendente", se explicó.