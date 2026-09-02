Santa Fe ciudad

Cómo avanza la obra de la cloaca máxima bajo Bulevar que busca evitar nuevos socavones

La renovación de la Cloaca Máxima avanza con una técnica que permite instalar un nuevo conducto dentro del caño existente. La obra tiene 3.400 metros de extensión, demandará unos US$ 15 millones y tendrá una vida útil estimada de 50 años. Ya se ejecutaron los primeros 170 metros.