El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes 11 de septiembre la inauguración oficial de la Villa Suramericana de Rafaela, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acto estaba previsto para las 10:30, en el sector de Balcarce y Gálvez.
Pullaro inauguró la Villa Suramericana y Rafaela quedó lista para vivir dos semanas históricas
El acto oficial se realizó a las 10:30 en Balcarce y Gálvez, donde quedó inaugurado el complejo que albergará a las delegaciones durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Durante la jornada se realizó el tradicional corte de cintas y un recorrido por las instalaciones del complejo, que será el hogar de las delegaciones durante el desarrollo de los Juegos.
Durante la inauguración de la Villa Suramericana, Maximiliano Pullaro destacó el camino recorrido desde que la provincia decidió continuar con la organización de los Juegos Suramericanos hasta llegar a las horas previas al comienzo de la competencia.
“Parece increíble, después de todo lo que pasamos, después de que tomamos la decisión de continuar con la organización, con la planificación, con la ejecución de los Juegos Suramericanos. Hoy estamos tan solo a horas de que comienzan los mismos”, repasó.
El gobernador remarcó la importancia de que la competencia se desarrolle en Santa Fe y señaló que el evento representa una oportunidad para mostrar distintos aspectos de la provincia ante quienes lleguen desde otros países.
“Es el evento deportivo más grande de Suramérica. Lo vamos a vivir en la provincia invencible de Santa Fe y eso nos pone en un lugar distinto, nos enorgullece, pero también nos da la responsabilidad de abrirle los brazos a Suramérica y al mundo y mostrarle lo hermosa que es esta provincia”, dijo. En ese sentido, Pullaro mencionó la gastronomía, la cultura, el arte y la historia como parte de aquello que Santa Fe podrá mostrar durante los Juegos.
Un trabajo conjunto
El mandatario provincial sostuvo que la realización del evento fue posible a partir de un trabajo articulado entre distintos sectores y destacó especialmente la participación del sector privado. “Esto no lo logró una persona o un gobierno, lo logró la provincia unida, el sector público con el sector privado trabajando a la par, trabajando hombro a hombro y soñando con un proyecto que nos trascendía como personas, como individuos, como gobierno”, valoró.
Para Pullaro, los Juegos dejarán un legado que excederá el desarrollo de la competencia deportiva. “Se empieza a construir un legado, por supuesto, asociado al deporte, pero también es lo que somos los santafesinos”, dijo.
El gobernador también valoró el cumplimiento de los objetivos vinculados con las obras y señaló que uno de los principales desafíos fue concretar los trabajos dentro de los plazos previstos.
“Siento mucho orgullo de poder mostrar que hemos sido eficientes, además, hemos sido austeros y hemos logrado llevar adelante todas y cada una de las obras planificadas en tiempo y en forma, que era el principal desafío”.
Una invitación a ser anfitriones
De cara al inicio de los Juegos, el gobernador convocó a los vecinos de Rafaela, de Santa Fe, Rosario y de toda la provincia a asumir un rol activo como anfitriones de quienes lleguen para participar o presenciar la competencia.
“Les pido a todos los vecinos y vecinas de Rafaela, de Santa Fe, de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la Argentina que seamos los mejores anfitriones, que nos convirtamos en guías turísticos cada uno de nosotros para que todos quienes nos vienen a visitar, que ya son un montón, puedan disfrutar de este momento”, invitó.
Pullaro también destacó la cantidad de personas que ya adquirieron entradas a través de los programas impulsados para los Juegos. “Ya hay más de 250 mil entradas sacadas por nuestros programas con los QRs”.
Finalmente, agradeció al Comité Olímpico por haber elegido a Santa Fe como sede y expresó su expectativa por los días que comenzaban. “Agradezco al Comité Olímpico haber confiado en nosotros y haber entendido que esta provincia era el destino correcto para que se dispute esta competencia”.
Y cerró su mensaje con una bienvenida a quienes llegaron a la provincia para participar de los Juegos: “Les doy la bienvenida desde lo más profundo del corazón, les agradezco sinceramente por estar en la tierra de Brigadier Estanislao López, esta tierra federal que constituyó las bases de la República Argentina”.
La Villa recibe a las delegaciones
El espacio fue preparado para recibir a atletas, entrenadores y equipos técnicos de distintos países que participarán de la competencia continental. Durante la inauguración, Pullaro recorrió las instalaciones y acompañó a los protagonistas de los Juegos, que ya comenzaron a llegar a Rafaela de cara al inicio de las competencias.
La ciudad también cuenta con nuevos escenarios deportivos que serán parte del evento, entre ellos el Invencible Velódromo, el Invencible Estadio y el Skate Park, además de los espacios destinados a las distintas disciplinas.
Con la Villa Suramericana y los escenarios deportivos preparados, Rafaela se encuentra lista para recibir a las delegaciones y vivir durante los próximos días una competencia que reunirá a deportistas y visitantes de distintos países de Sudamérica.
Dos semanas históricas para Santa Fe
Pullaro planteó que los Juegos Suramericanos representan un acontecimiento que permanecerá en la memoria de los santafesinos y que también constituye una oportunidad para mostrar una provincia que, según expresó, busca volver a ponerse de pie. “Hoy estamos en las puertas de esto que va a ser un suceso histórico y que lo vamos a recordar siempre”.
En el cierre de su discurso, el gobernador expresó su deseo de que la competencia pueda desarrollarse de la mejor manera y convocó a vivir el evento como una oportunidad para la provincia.
“Que esta provincia se está volviendo a poner de pie y a mostrar un camino distinto en la República Argentina y, por último, le pido y le ruego a Dios que nos acompañe y que nos haga vivir los días más felices que pudimos haber tenido”.