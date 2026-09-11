Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya generan movimiento más allá de los escenarios deportivos. Con las delegaciones llegando a la provincia y el inicio de la competencia cada vez más cerca, Santa Fe, Rosario y Rafaela se preparan para recibir a miles de visitantes y aprovechar el evento como una oportunidad para mostrar sus atractivos turísticos, impulsar la gastronomía y fortalecer la actividad comercial.
Con picos de ocupación plena, los Juegos Suramericanos potencian a Santa Fe como destino turístico
La ocupación hotelera promedia el 90% en las tres sedes. La Provincia prepara propuestas turísticas, gastronómicas y comerciales para visitantes y santafesinos durante las dos semanas de competencia.
La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo realizado para que quienes lleguen por los Juegos puedan conocer también la provincia. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo preparándonos para ser los mejores anfitriones”, señaló. En ese sentido, explicó que se generó información específica para turistas y residentes, con propuestas para recorrer las sedes, circuitos turísticos, bares notables, locales gastronómicos y paseos comerciales.
Uno de los principales indicadores de la expectativa es la ocupación hotelera. Según precisó Aeberhard, el promedio alcanza actualmente el 90% en las tres ciudades sede. A esto se suma el movimiento de los departamentos temporarios, que también son monitoreados debido a que el calendario deportivo tendrá jornadas con distintos niveles de demanda.
La funcionaria también señaló que la programación cultural vinculada a los Juegos incrementó el interés. En particular, destacó la repercusión del anuncio de los artistas del Fan Fest y la expectativa generada alrededor de las actividades que acompañarán la competencia.
Tres ciudades, una propuesta turística
La estrategia turística contempla que los visitantes puedan aprovechar su estadía para conocer los principales atractivos de cada sede. En la ciudad de Santa Fe, la propuesta incluye el casco histórico, la Plaza 25 de Mayo, la Manzana Jesuítica, el Museo de la Constitución y los parques, además de los circuitos comerciales a cielo abierto de avenidas como San Martín y Aristóbulo del Valle.
También se ofrecen alternativas para recorrer los corredores turísticos de las rutas 1 y 11, propuestas de paseos en lancha y catamarán y diferentes opciones para conocer otros puntos de la provincia.
“Queremos que se queden con ganas de más”, resumió Aeberhard, al plantear que los Juegos pueden funcionar como una puerta de entrada para que quienes visiten Santa Fe regresen en el futuro.
En Rosario, entre los principales atractivos aparecen el Monumento Nacional a la Bandera, el Museo de la Bandera, el Museo del Deporte y la amplia propuesta cultural y nocturna de la ciudad. Rafaela, en tanto, suma teatros, museos, patrimonio ferroviario y el autódromo como algunos de sus puntos destacados.
Toda la información turística fue organizada y georreferenciada para facilitar el acceso de quienes lleguen a las ciudades. Los canales oficiales de turismo ofrecen recomendaciones sobre dónde comer, propuestas vinculadas al denominado menú suramericano, precios de referencia, excursiones y distintas opciones para armar recorridos.
Además, se programaron visitas guiadas y actividades destinadas especialmente a escuelas y grupos que podrán conocer los nuevos escenarios deportivos, clubes y otros espacios vinculados a los Juegos.
La gastronomía también se prepara
El movimiento esperado tendrá un impacto directo en bares, restaurantes, hoteles y comercios. El secretario de Comercio Interior de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, destacó el trabajo articulado entre las tres ciudades y la participación del sector privado.
“Lo bueno es que se trabajó con las tres ciudades, que hubo una sintonía y una misma velocidad y cada una con su particularidad”, explicó. En ese sentido, señaló que cada sede incorporó sus propios platos típicos y propuestas gastronómicas para aprovechar la llegada de visitantes.
Rezzoaglio remarcó que los establecimientos gastronómicos comenzaron a promocionar sus propuestas en redes sociales y que distintos locales fueron identificados con calcos y adhesivos vinculados a Santa Fe 2026.
La intención es que quienes lleguen a la provincia para asistir a una competencia también recorran las ciudades, consuman en sus comercios y conozcan sus propuestas. “Van a circular miles de personas que estarán paseando además de ver todas estas disciplinas”, sostuvo.
Para el funcionario, esa combinación entre deporte, turismo y actividad comercial puede traducirse en un movimiento económico significativo para las tres sedes.
“Estamos seguros de que va a ser un impacto económico muy importante, a la par de estar bajo la mirada de todo el mundo, porque Santa Fe se va a transformar en la capital del deporte”, afirmó Rezzoaglio.
Una vidriera para la provincia
Más allá de las medallas y las competencias, Santa Fe 2026 representa una oportunidad para posicionar a la provincia como destino turístico. Durante dos semanas, atletas, delegaciones, familias y espectadores podrán combinar la agenda deportiva con recorridos, gastronomía, cultura y entretenimiento.
La apuesta oficial es que el impacto de los Juegos trascienda septiembre: que quienes lleguen por la competencia descubran los atractivos de Santa Fe, Rosario y Rafaela y que los propios santafesinos aprovechen el acontecimiento para volver a mirar sus ciudades y su provincia como destinos para recorrer.