Este domingo

A horas del comienzo del Torneo Nacional de Futsal en Santa Fe y Paraná

La Asociación Santafesina de Futsal, en simultáneo con los Juegos Suramericanos 2026, organizó una nueva edición del certamen que reunirá a 40 equipos de clubes que representarán a ocho provincias. En Santa Fe, las sedes son el estadio de Cilsa y la ciudad de Monte Vera.