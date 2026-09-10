Si bien los Juegos Suramericanos 2026 a desarrollarse desde este sábado 12 hasta el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela no contemplan la disputa de partidos de fútbol de salón, la Asociación Santafesina de Futsal igualmente organizó una nueva edición del Torneo Nacional de Clubes C17, Norte.
A horas del comienzo del Torneo Nacional de Futsal en Santa Fe y Paraná
La Asociación Santafesina de Futsal, en simultáneo con los Juegos Suramericanos 2026, organizó una nueva edición del certamen que reunirá a 40 equipos de clubes que representarán a ocho provincias. En Santa Fe, las sedes son el estadio de Cilsa y la ciudad de Monte Vera.
El mismo comenzará este domingo 13 y las finales se disputarán el 20 de septiembre. El certamen, que se llevará a cabo en la capital santafesina y en Paraná, contará con la participación de 40 equipos que representarán a clubes de ocho provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, Tucumán, Mendoza y Chubut.
En nuestra ciudad, la sede será el estadio del Club Cilsa, ubicado en el suroeste santafesino; pero al norte de la capital provincial, en la localidad de Monte Vera, también se jugarán una serie de partidos. En Paraná, las sedes serán el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc y el Atlético Neuquén Club.
La competencia estará dividida en diez grupos. La fase regular se desarrollará desde el domingo 13 hasta el martes 15. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la instancia de playoffs, que continuará hasta el viernes 18, jornada prevista para la definición de los cuartos de final.
Zona A: Amaral de Mendoza, La Vida FC de Santa Fe, Iberia Futsal de El Dorado y Alianza Guaymallén de Mendoza.
Zona B: Avenida Ejército, Fisherton de Rosario, Sargento Cabral de Santa Fe y Andes Talleres de Mendoza.
Zona C: Jockey Club de Mendoza, Deportivo Beltrán de Misiones, Don Bosco de Formosa y San Agustín de Formosa.
Zona D: Cariocas de Tucumán, Pacífico de Mendoza, José Hernández y Favaloro Futsal de Santa Fe.
Zona E: Alemán de Mendoza, Colón de Santa Fe, Mariano Moreno y Atlético Tucumán.
Zona F: La Diagonal de Tucumán, Bajada Grande, Municipalidad de San Martín de Mendoza y Guardianes de Comodoro Rivadavia.
Zona G: Aatra III, Gymnasium de Tucumán, Lanús de Comodoro Rivadavia y Villa Hipódromo de Mendoza.
Zona H: Español, Muchachos de Tucumán, Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central.
Zona I: Malvinas Argentinas, Don Bosco B, Nueva Era de Rosario y San Pablo de Mendoza.
Zona J: Cementista de Mendoza, Don Bosco A, Valdocco de Tucumán y CIPA de Comodoro Rivadavia.