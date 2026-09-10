Con una inversión enfocada en posicionar a la capital provincial de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Gobierno Provincial dejó habilitadas este jueves las intervenciones urbanas en el Bulevar Tacca y las flamantes instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), destacándose una superficie sintética de categoría olímpica.
Se inauguró la nueva pista de atletismo en el CARD y la renovación del bulevar Tacca
Las intervenciones se presentaron a las 18 de este jueves, como parte de la infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026 y del legado urbano y deportivo que permanecerá para la ciudad de Santa Fe en el marco del gran evento deportivo.
Renovación integral en el corazón deportivo
Las tareas desarrolladas en el predio del CARD comprendieron una modernización profunda de múltiples sectores estratégicos. Entre ellos se encuentran la puesta a punto de las tribunas, la optimización del sistema de iluminación artificial, la refacción completa de los núcleos sanitarios y la actualización de las oficinas administrativas.
Estas intervenciones garantizan espacios óptimos para recibir a las delegaciones y asegurar el normal desarrollo de las competencias oficiales.
Tecnología de categoría olímpica en la pista
El eje central de los trabajos consistió en el reemplazo total de la superficie de la pista de atletismo. El nuevo trazado cuenta con un solado sintético de clase 1, estrictamente homologado por World Athletics, cuyas características técnicas replican el estándar utilizado en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024.
Este salto de calidad sitúa a la infraestructura local entre las más competitivas del país.
Apertura de la CapiPlaza y el Fan Fest en el Parque del Sur
Como complemento de la infraestructura deportiva, este jueves también quedó inaugurada la "CapiPlaza" en el Parque del Sur, un nuevo espacio público que se incorpora a la ciudad y que servirá como epicentro del Fan Fest durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos.
Este sector albergará una nutrida agenda cultural con música en vivo, gastronomía, propuestas recreativas y las ceremonias de premiación, consolidando un punto de encuentro libre y gratuito para toda la comunidad. La vocera provincial, Virginia Coudannes, definió el predio como “un espacio aeróbico y recreativo, con propuestas lúdicas para niñas, niños y familias”.
Un impacto que trasciende la competencia
Más allá de su utilidad coyuntural para el evento internacional, las autoridades remarcaron que el conjunto de las obras sobre el Bulevar Tacca y el predio deportivo conforma un legado urbano y comunitario duradero. Los espacios recuperados y modernizados continuarán al servicio cotidiano tanto de los atletas de alto rendimiento como de los vecinos de la ciudad de Santa Fe una vez finalizada la cita continental.
La habilitación formal de estas obras marca un hito clave en la cuenta regresiva hacia el evento deportivo más importante de la región, consolidando una infraestructura moderna pensada para perdurar en el tiempo y potenciar el desarrollo del deporte local y nacional.