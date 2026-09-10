Juegos Suramericanos

Tomás Mondino, el campeón argentino que sueña con una medalla en Santa Fe 2026

El velocista rafaelino viene de consagrarse campeón argentino U23 y se prepara para competir ante su gente en la renovada pista del CARD de Santa Fe. “Todo lo que genere infraestructura va a generar desarrollo para el atletismo en un futuro”, destacó.