Tomás Mondino volvió a dejar a Rafaela en lo más alto del atletismo argentino. Este sábado, el velocista de 21 años se consagró campeón nacional U23 de los 100 metros llanos durante la primera jornada del certamen que se desarrolla en la pista sintética del Polideportivo “Domingo Faustino Sarmiento”, en Tigre.
Tomás Mondino se consagró campeón argentino U23 de los 100 metros
El velocista rafaelino se quedó con la medalla de oro en el Campeonato Nacional que se disputa en Tigre. A sus 21 años, suma otro resultado destacado de cara a los Juegos Suramericanos 2026.
El rafaelino se impuso con un registro de 10.70 segundos, con viento favorable de 1,7 m/s, y volvió a destacarse entre los principales velocistas jóvenes del país. Entre los protagonistas de la prueba también estuvieron Matías Castro, de La Rioja; Lucas Fushimi, representante de la Federación Atlética Metropolitana, y Amián Suárez. En los registros de la jornada, Castro llegó a marcar 10.66, mientras que Fushimi y Suárez registraron 10.71.
El título suma un nuevo capítulo a la temporada de Mondino, que viene de competir internacionalmente y transita el tramo decisivo de su preparación con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Una señal positiva rumbo a los Suramericanos
Para Mondino, la consagración representa otro resultado importante dentro de una temporada marcada por competencias nacionales e internacionales. El velocista rafaelino llega con buenas sensaciones al tramo decisivo del año y con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en septiembre y tendrán a Santa Fe, Rosario y Rafaela como ciudades protagonistas.
Récord argentino de Saavedra y grandes marcas entre los varones
La primera jornada del Nacional U23 también dejó uno de los resultados más importantes del campeonato en el salto en largo. Martín Saavedra se consagró campeón con 7,71 metros, estableció un nuevo récord argentino de la categoría y se ubicó con la segunda mejor marca del historial absoluto nacional.
Otro de los puntos altos se produjo en los 110 metros con vallas, donde Diego Pérez Güercio se quedó con la victoria al registrar 14.07 segundos, con viento de 1,0 m/s. La marca lo posiciona entre los mejores especialistas argentinos de la historia de la prueba. Detrás llegó el recordman Francisco Ferreccio, con 14.24, mientras que Lorenzo Rossetto y Sancho Ingouville también lograron bajar la barrera de los 15 segundos.
En los 400 metros, el título quedó en manos de Manuel Robles, quien completó la vuelta a la pista en 48.20 segundos, mientras que Uriel Muñoz se impuso en los 1.500 metros con 3:55.81.
Las pruebas de campo también dejaron buenas actuaciones. Agustín Garril fue campeón en salto con garrocha al superar los 5 metros, Joaquín Díaz se quedó con el lanzamiento de bala y Ezequiel Barra ganó en jabalina con 60,64 metros, apenas por delante de Adrián Viso, que alcanzó los 60,10.
Bernard-Stilling encabezó una destacada jornada femenina
Entre las mujeres, una de las principales actuaciones llegó de la mano de Helen Bernard-Stilling, quien ganó los 100 metros con vallas con un registro de 13.61 segundos, favorecida por un viento de 1,7 m/s.
La prueba tuvo además fuerte presencia santafesina: Paloma Feito terminó con 14.37 y Paula Leiva marcó 14.39.
Bernard-Stilling volvió a subir a lo más alto del podio como integrante de la posta 4×100 de FAM, que se llevó la victoria con 46.99 segundos, por delante del equipo de Santa Fe, que registró 47.94.
En los 100 metros llanos femeninos, Julieta Telias y Stefania Oblak consiguieron el 1-2 con tiempos de 11.97 y 12.11 segundos, respectivamente, con viento favorable de 1 m/s.
También sobresalió Agostina Ornella Pérez en lanzamiento de bala, donde alcanzó los 14,52 metros, una marca que la ubica entre las mejores del ranking nacional.
En las restantes pruebas, Valentina Velárdez ganó los 1.500 metros con 4:40.49, mientras que Angela Almada se consagró en los 400 metros con 56.78 segundos.
En salto con garrocha, el título fue para Carolina Scarponi, con 3,90 metros; Pilar Martínez Medrano ganó el salto en largo con 5,73 metros y Milagros Rosas se impuso en lanzamiento de jabalina con una marca de 48,09 metros.