Santa Fe FC hizo historia. El conjunto santafesino coronó una campaña brillante y se consagró campeón del torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol, luego de golear por 7 a 1 a Atlético Arroyo Leyes en el predio Nery Alberto Pumpido.
Santa Fe FC ganó, goleó, gustó y se consagró campeón del Apertura 2026
En una tarde inolvidable disputada en el predio Nery Alberto Pumpido, Santa Fe FC goleó 7 a 1 a Atlético Arroyo Leyes y se quedó con el primer torneo del año de la Primera B. El flamante campeón cerró una campaña extraordinaria, invicto y con números contundentes: 15 victorias, tres empates, 75 goles a favor y apenas 17 en contra.
La definición tuvo todos los condimentos que una consagración necesita. El equipo campeón salió decidido a buscar el partido desde el comienzo, impuso su juego, fue contundente en los metros finales y terminó construyendo una goleada que le permitió festejar a lo grande.
El 7 a 1 no solamente reflejó la superioridad mostrada durante el encuentro, sino que también fue el broche de oro para un equipo que dominó el campeonato de principio a fin.
Santa Fe FC llegó a la última jornada sabiendo que dependía de sí mismo para alcanzar la gloria. Y no dejó lugar para las dudas. Con una actuación sólida, efectiva y contundente, superó ampliamente a Atlético Arroyo Leyes y desató la celebración de todo el plantel, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes que acompañaron al equipo durante todo el certamen.
Los goles del conjunto campeón fueron convertidos por Lionel Rodríguez, Jonatan Fernández, Nicolás Retamoso, Agustín Quiroz, dos conquistas de Jesús Escribanich y Gianluca Gudiño. Para la visita, Rodrigo Uriarte, de penal, marcó el único descuento.
Una campaña para el recuerdo
El título obtenido por Santa Fe FC no fue producto de la casualidad. El equipo tuvo una actuación sobresaliente a lo largo de las 18 fechas del Apertura y terminó el certamen sin conocer la derrota.
Los números hablan por sí solos. Santa Fe FC disputó 18 encuentros, ganó 15 y empató los tres restantes. No perdió ningún partido y acumuló 48 puntos sobre los 54 posibles, con un rendimiento que lo ubicó por encima de todos sus rivales.
Pero además de la cosecha de unidades, el campeón se destacó por su poder ofensivo.
Marcó nada menos que 75 goles y recibió apenas 17, alcanzando una diferencia de 58 tantos a favor. Una estadística que demuestra la contundencia de un equipo que supo encontrar el camino del gol en prácticamente todas las jornadas y que, al mismo tiempo, mostró una gran solidez defensiva.
La goleada ante Atlético Arroyo Leyes fue la síntesis perfecta de lo realizado durante el torneo. Santa Fe FC fue protagonista, asumió el protagonismo y terminó celebrando una consagración merecida, respaldada por una campaña que quedará entre las más destacadas de la temporada 2026.
La última fecha tuvo todos los resultados
La decimoctava y última jornada del Apertura de Primera B también dejó otros resultados importantes. Belgrano y Los Canarios igualaron 0 a 0, mientras que Pucará cayó como local por 1 a 0 frente a Alto Verde.
San Cristóbal y Los Piratitas terminaron empatados 1 a 1, en tanto que Santa Fe FC protagonizó la gran goleada de la jornada al superar 7 a 1 a Atlético Arroyo Leyes para levantar el trofeo de campeón.
Vecinal Gálvez y Banco Provincial repartieron puntos tras igualar 2 a 2. El Cadi, por su parte, derrotó 2 a 1 a Los Juveniles, mientras que Atenas se impuso con autoridad por 3 a 0 ante Deportivo Agua.
Don Salvador y Defensores de Peñaloza igualaron 2 a 2, mientras que CCyD El Pozo consiguió una importante victoria por 3 a 0 frente a Floresta. Finalmente, Nuevo Horizonte cerró la fecha con una contundente goleada por 7 a 1 ante Loyola.
Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el predio Nery Alberto Pumpido, donde Santa Fe FC escribió una nueva página de su historia.
El 7 a 1 ante Atlético Arroyo Leyes significó mucho más que una goleada: fue el resultado final de un proceso, de una campaña extraordinaria y de un equipo que durante 18 fechas mantuvo una regularidad envidiable.
Santa Fe FC ganó, goleó, gustó y festejó. Lo hizo invicto, con autoridad y con una contundencia que quedó reflejada en cada número de su recorrido. Quince triunfos, tres empates, ningún traspié, 75 goles convertidos y apenas 17 recibidos.
Así, el Apertura 2026 de la Primera B ya tiene dueño. Santa Fe FC se subió a lo más alto, celebró junto a su gente y cerró el primer torneo del año con una consagración que premia una campaña brillante.
El campeón ya tiene su estrella y la consiguió de manera contundente, con una goleada que quedará guardada para siempre en la memoria de todos los que forman parte de la institución.