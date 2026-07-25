Primera B

Santa Fe FC ganó, goleó, gustó y se consagró campeón del Apertura 2026

En una tarde inolvidable disputada en el predio Nery Alberto Pumpido, Santa Fe FC goleó 7 a 1 a Atlético Arroyo Leyes y se quedó con el primer torneo del año de la Primera B. El flamante campeón cerró una campaña extraordinaria, invicto y con números contundentes: 15 victorias, tres empates, 75 goles a favor y apenas 17 en contra.