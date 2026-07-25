En el Monumental

Atlético de Rafaela volvió al triunfo: venció 1 a 0 a Nueva Chicago con diez jugadores

La “Crema” se impuso 1-0 con gol de Agustín Solveyra, pese a jugar buena parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Nahuel Cainelli. El equipo de Fernando “Teté” Quiroz cortó una racha de tres derrotas consecutivas y cinco encuentros sin ganar.