Atlético de Rafaela volvió a sonreír en el Monumental. En el segundo partido del ciclo de Fernando “Teté” Quiroz, la “Crema” derrotó 1-0 a Nueva Chicago y consiguió una victoria necesaria después de la caída frente a Temperley.
Atlético de Rafaela volvió al triunfo: venció 1 a 0 a Nueva Chicago con diez jugadores
La “Crema” se impuso 1-0 con gol de Agustín Solveyra, pese a jugar buena parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Nahuel Cainelli. El equipo de Fernando “Teté” Quiroz cortó una racha de tres derrotas consecutivas y cinco encuentros sin ganar.
El conjunto rafaelino salió con intensidad, presionó alto e intentó llevar el partido al campo rival desde los primeros minutos, generando una de sus mejores oportunidades a los 12, cuando Moreno recuperó la pelota, ingresó al área y obligó al arquero visitante a enviar su remate al córner.
Durante el primer tiempo, Atlético sostuvo la iniciativa ante un Chicago que apostó principalmente por envíos largos, aunque le faltó precisión para transformar su dominio en ventaja.
El panorama cambió en el complemento: cuando habían transcurrido cerca de diez minutos, Nahuel Cainelli recibió la tarjeta roja directa tras una acción sobre Thiago Ocampo y dejó al equipo local con diez jugadores.
Pese a la inferioridad numérica, Atlético consiguió golpear en un momento clave. A los 22 minutos del segundo tiempo, un córner derivó en Agustín Solveyra, quien encontró la pelota dentro del área y definió hacia el palo derecho para establecer el 1-0.
Nueva Chicago reaccionó rápidamente y tuvo una posibilidad clara con Ocampo, pero Emanuel Bergia respondió para sostener la ventaja. En el tramo final, la visita buscó el empate principalmente mediante el juego aéreo, mientras Quiroz reforzó al equipo con los ingresos de Ariel González y Esteban Pepino para cerrar el encuentro y administrar los últimos minutos.
Con el pitazo final, Atlético aseguró su regreso a la victoria después de tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin triunfos, alcanzando los 30 puntos y sumando un resultado importante en el inicio del nuevo ciclo técnico.