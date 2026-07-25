#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En el Monumental

Atlético de Rafaela volvió al triunfo: venció 1 a 0 a Nueva Chicago con diez jugadores

La “Crema” se impuso 1-0 con gol de Agustín Solveyra, pese a jugar buena parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Nahuel Cainelli. El equipo de Fernando “Teté” Quiroz cortó una racha de tres derrotas consecutivas y cinco encuentros sin ganar.

Atlético aseguró su regreso a la victoria después de tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin triunfos.Atlético aseguró su regreso a la victoria después de tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin triunfos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Atlético de Rafaela volvió a sonreír en el Monumental. En el segundo partido del ciclo de Fernando “Teté” Quiroz, la “Crema” derrotó 1-0 a Nueva Chicago y consiguió una victoria necesaria después de la caída frente a Temperley.

El conjunto rafaelino salió con intensidad, presionó alto e intentó llevar el partido al campo rival desde los primeros minutos, generando una de sus mejores oportunidades a los 12, cuando Moreno recuperó la pelota, ingresó al área y obligó al arquero visitante a enviar su remate al córner.

Mirá tambiénSanta Fe FC ganó, goleó, gustó y se consagró campeón del Apertura 2026

Durante el primer tiempo, Atlético sostuvo la iniciativa ante un Chicago que apostó principalmente por envíos largos, aunque le faltó precisión para transformar su dominio en ventaja.

El panorama cambió en el complemento: cuando habían transcurrido cerca de diez minutos, Nahuel Cainelli recibió la tarjeta roja directa tras una acción sobre Thiago Ocampo y dejó al equipo local con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, Atlético consiguió golpear en un momento clave. A los 22 minutos del segundo tiempo, un córner derivó en Agustín Solveyra, quien encontró la pelota dentro del área y definió hacia el palo derecho para establecer el 1-0.

Mirá tambiénLa casa madre del fútbol paranaense volvió a abrir sus puertas

Nueva Chicago reaccionó rápidamente y tuvo una posibilidad clara con Ocampo, pero Emanuel Bergia respondió para sostener la ventaja. En el tramo final, la visita buscó el empate principalmente mediante el juego aéreo, mientras Quiroz reforzó al equipo con los ingresos de Ariel González y Esteban Pepino para cerrar el encuentro y administrar los últimos minutos.

Con el pitazo final, Atlético aseguró su regreso a la victoria después de tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin triunfos, alcanzando los 30 puntos y sumando un resultado importante en el inicio del nuevo ciclo técnico.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Atlético de Rafaela
Rafaela
Primera Nacional
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro