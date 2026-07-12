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Con un emotivo mensaje

“Esta siempre será tu casa”: Atlético de Rafaela despidió a Iván Juárez

El club publicó una sentida despedida para director técnico, destacando su compromiso, sentido de pertenencia y los ascensos conseguidos como jugador y entrenador.

Iván Juárez, ex DT de Atlético de Rafaela.Iván Juárez, ex DT de Atlético de Rafaela.
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El Consejo Directivo y la Subcomisión de Fútbol de Atlético de Rafaela informaron que este domingo, de común acuerdo entre las partes, quedó definido que Iván Juárez no continúe como Director Técnico del plantel profesional de Fútbol.

Atlético despidió a Iván Juárez con un emotivo mensaje en el que resaltó su historia dentro de la institución, su compromiso con la camiseta y el fuerte vínculo construido a lo largo de los años.

En la publicación, el club remarcó que hay personas que no solo pasan por una institución, sino que terminan formando parte de su identidad.

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“Hay personas que llegan a un club. Y hay otras que son parte de su historia”, expresó el mensaje.

Un vínculo marcado por la pertenencia

Desde la institución destacaron que Iván Juárez hizo de Atlético mucho más que una camiseta, al representar al club con trabajo, compromiso y un profundo sentido de pertenencia.

“Iván Juárez pertenece a esas personas que hicieron de Atlético mucho más que una camiseta. Un lugar al que siempre eligió representar con compromiso, trabajo y un profundo sentido de pertenencia”, señalaron.

Iván Juárez, ex DT de Atlético Rafaela.El club destacó a Juárez por su compromiso con la camiseta.

El mensaje también hizo referencia al cierre de una etapa, aunque dejando en claro que el vínculo permanecerá intacto.

“Hoy los caminos se separan. Pero hay vínculos que no entienden de despedidas. Porque quien deja una huella nunca se va del todo”, agregaron.

Ascensos que quedarán en la historia

Atlético agradeció especialmente el aporte de Juárez en momentos importantes de la vida deportiva del club, recordando sus ascensos como jugador y entrenador.

Iván Juárez, ex DT de Atlético Rafaela.Atlético agradeció el aporte de Juárez en momentos importantes de la vida deportiva del club.

“Gracias por escribir una nueva página que quedará para siempre en la memoria de nuestra gente. Tus ascensos como jugador y entrenador quedarán para siempre en nuestra historia, que es la tuya”, expresó la institución.

Finalmente, el club cerró la despedida con una frase cargada de reconocimiento y afecto: “Esta siempre será tu casa y las puertas siempre estarán abiertas. ¡Gracias Iván!”

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