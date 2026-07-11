PRIMERA NACIONAL

Tropezón en barrio Alberdi: Atlético no levanta cabeza y sufrió un duro golpe en casa

La Crema jugó un partido apático, cayó 3 a 1 ante Deportivo Maipú y extendió su racha negativa en la Primera Nacional. El elenco mendocino fue letal en los momentos clave y desnudó todas las falencias del conjunto rafaelino.