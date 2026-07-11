El Seleccionado argentino superó a Sales

Los Pumas festejaron en San Juan

Por la segunda fecha del Nations Championship, Los Pumas prevalecieron ante el conjunto galés por 35-21. El elenco dirigido por Felipe Contepomi se sacó la espina tras la derrota de la semana pasada en Córdoba frente a Escocia y mejoraron en todos los sentidos. El sábado próximo, el cierre de la ventana de julio será en Santiago del Estero con Inglaterra.