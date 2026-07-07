En el cierre de la fase de grupos del Mundial M20, Los Pumitas cayeron por 40-38 ante Inglaterra en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia.
Los Pumitas no pudieron con Inglaterra y ahora van por el quinto puesto
Los europeos ganaron 40 a 38, con un polémico arbitraje. Argentina juega el domingo a las 11.30.
Con este resultado, el seleccionado argentino finalizó en la segunda posición del Grupo C, con 12 puntos, y disputará las semifinales por el quinto puesto el próximo domingo.
Primer tiempo
La primera conquista del encuentro fue para el conjunto nacional. Luego de varios intentos ofensivos de Inglaterra, el capitán Tomás Dande recuperó la posesión y apoyó debajo de los palos. Federico Serpa convirtió el try para establecer el 7-0. Sin embargo, minutos más tarde, el conjunto inglés logró quebrar en dos oportunidades la defensa albiceleste y dio vuelta el marcador para ponerse 14-7.
A pesar de la expulsión por 20 minutos de Benjamín Ordiz, Los Pumitas lograron descontar tras el try de Manuel Cúneo Camargo tras liderar line y maul que finalizó en el ingoal inglés. Inglaterra volvió a imponer la conducción y la potencia de sus forwards para apoyar otros dos tries. Hugh Shields acertó las cuatro conversiones de su equipo y selló el 28-12 con el que concluyó la primera etapa.
Segundo tiempo
En el inicio del complemento, Inglaterra aprovechó su primera incursión en ataque para apoyar su quinto try convertido de la tarde. Apenas cinco minutos después, Bautista Lescano atacó por el lado ciego de un ruck y llegó al ingoal para marcar el 35-17. Poco después, el conjunto europeo volvió a golpear con un nuevo try y estiró la diferencia a 40-17.
Lejos de bajar los brazos, Los Pumitas reaccionaron de inmediato. Simón Pfister apoyó el primer descuento y, luego, Bautista Lescano apoyó su segundo try de la tarde. Federico Serpa y el ingresado Manuel Giannantonio acertaron las conversiones para dejar el marcador 40-31 cuando restaban apenas ocho minutos.
La ilusión argentina creció aún más a dos minutos del final, cuando Simón Pfister volvió a llegar al ingoal. Con la conversión de Giannantonio, Los Pumitas quedaron a solo dos puntos (40-38) y fueron en busca de la remontada. Sin embargo, Inglaterra resistió el empuje argentino en los instantes finales, aseguró la victoria, se quedó con el primer puesto del Grupo C y la clasificación a semifinales.
Síntesis
Los Pumitas: 1. Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebrón), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán) (Felipe Hygonenq), 7. Jerónimo Sorondo (Basilio Cañas), 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr (Valentino Reggiardo), 10. Federico Serpa (Manuel Giannantonio), 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz (Ramón Fernández), 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.
Inglaterra: 1. Oliver Scola, 2. Kimmy Staples, 3. Ollie Streeter, 4. Elliot Williams, 5. Aida Ainsworth-Cave, 6. Tate Williams, 7. Seb Kelly, 8. Connor Tracey (capitán), 9. Lucas Friday, 10. Hugh Shields, 11. Sam Winters, 12. Will Knight, 13. Nick Lilley, 14. Tyler Offiah, 15. James Pater.
Suplentes: 16. Jerlod Gorleku, 17. Oliver Spencer, 18. Sonny Tonga’uiha, 19. Patrick Hogg, 20. George Marsh, 21. Jonny Weimann, 22. Finn Keylock, 23. George Pearson. Entrenador: Andy Titterrell.
Tantos en el primer tiempo: 7’ Try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A), 13’ Try de Will Knight, convertido por Hugh Shields (I), 20’ Try de James Pater, convertido por Hugh Shields (I), 26’ Try de Manuel Cúneo Camargo (A), 35’ Try de Jimmy Staples, convertido por Hugh Shields (I), 39’Try deAida Ainsworth-Cave, convertido por Hugh Shields (I).
Incidencias: 17’ Tarjeta roja de 20 minutos a Benjamín Ordiz (A).
Resultado parcial: Los Pumitas 12 vs Inglaterra 28.
Tantos en el segundo tiempo: 42’Try deAida Ainsworth-Cave, convertido por Hugh Shields (I), 46’ Try de Bautista Lescano (A), 50’ Try de James Pater (I), 52’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 71’ Try de Bautista Lescano (A), 78’ Try de Simón Pfister, convertido por Manuel Giannantonio (A).
Incidencias: 49’ Tarjeta amarilla a Bautista Benavides (A), 68’ tarjeta amarilla a Elliot Williams (I), 71’ tarjeta amarilla a Will Knight (I).
Resultado final: Los Pumitas 38 vs Inglaterra 40.
Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).
Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).