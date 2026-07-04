Caída en Córdoba

Los Pumas debutaron en el Nations Championship con una derrota ante Escocia

Con la presencia del rafaelino Mayko Vivas dentro del equipo titular y ante mas de 34.000 personas, el seleccionado de rugby argentino perdió en Córdoba ante el conjunto europeo por 47 a 38 en el nuevo torneo que enfrenta a los hemisferios norte y sur.