La selección argentina de rugby sufrió un duro tropiezo en su estreno absoluto en el Nations Championship al caer frente a Escocia por 47 a 38. El encuentro, disputado ante un gran marco de público en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, marcó el inicio del nuevo certamen internacional para el conjunto nacional.
Los Pumas debutaron en el Nations Championship con una derrota ante Escocia
Con la presencia del rafaelino Mayko Vivas dentro del equipo titular y ante mas de 34.000 personas, el seleccionado de rugby argentino perdió en Córdoba ante el conjunto europeo por 47 a 38 en el nuevo torneo que enfrenta a los hemisferios norte y sur.
El trámite del partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Felipe Contepomi, quienes sintieron el impacto de varias ausencias de peso en la previa. Para colmo, a los 15 minutos de juego, el medio scrum Gonzalo García debió abandonar la cancha tras sufrir un fuerte golpe que le provocó un corte en el rostro, complicando aún más los planes argentinos en una primera mitad que terminó con los europeos arriba por 19 a 10.
En la segunda parte del encuentro se vio la mejor versión en ataque de la Albiceleste. A pura entrega y con una notable reacción ofensiva, Argentina logró vulnerar el ingoal rival en reiteradas ocasiones hasta cosechar un total de 38 puntos en el partido. Sin embargo, la implacable efectividad y el oficio del seleccionado del Cardo terminaron por sentenciar el marcador definitivo a su favor.
Más allá de la amargura por el resultado adverso, la tarde cordobesa guardó un momento sumamente especial e histórico para el rugby argentino. El experimentado segunda línea Matías Alemanno ingresó al selecto grupo de los centenarios al alcanzar los 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Los Pumas, recibiendo la ovación de todo el estadio.
Como balance y resumen del partido, quedó en evidencia que Argentina no se consolidó con el tacle y que Los Pumas no estuvieron a la altura de las exigencias defensivas que demandaba el compromiso. El encuentro se definió por la buena producción del seleccionado escocés; si bien Argentina empezó mejor, Escocia fue contundente, aprovechó que el dueño de casa cedió la pelota y el terreno, y terminó siendo el mejor equipo en la cancha, en un desarrollo tan abierto a tal punto que ambos equipos concretaron puntos bonus.
La lesión de Gonzalo García
Cuando iban 15 minutos del primer tiempo, el medio scrum quedó tendido en el piso y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. ¿Qué pasó? Tras un tackle a un rival, sufrió un fuerte golpe por parte de Guido Petti, su propio compañero, y dejó la cancha sangrando.
En reemplazo del tucumano ingresó Agustín Moyano. El 9 cordobés de Western Force se mantuvo en el terreno de juego hasta los 28', cuando García hizo su regreso con un vendaje en su cabeza.
Las características del torneo
El certamen, impulsado de manera conjunta por Seis Naciones y SANZAAR, reune a los equipos del hemisferio norte contra los del hemisferio sur durante las ventanas internacionales de julio y noviembre. Cada seleccionado disputará seis partidos -tres como local y tres como visitante- frente a rivales del hemisferio opuesto, con un fin de semana de Finales en el Allianz Stadium de Londres para definir al campeón. El torneo otorgará además una estructura regular al calendario internacional y determinará qué hemisferio domina el rugby cada dos años.
Fixture de Los Pumas
Ventana de Julio (Localías en Argentina)
• Fecha 2: Argentina vs. Gales (Sábado 11 de julio, 16:00 hs, Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan).
• Fecha 3: Argentina vs. Inglaterra (Sábado 18 de julio, 16:00 hs, Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero).
Ventana de Noviembre (Gira por el Hemisferio Norte)
• Fecha 4: Irlanda vs. Argentina (Fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre).
• Fecha 5: Italia vs. Argentina (Fin de semana del 13, 14 y 15 de noviembre).
• Fecha 6: Francia vs. Argentina (Sábado 21 de noviembre).