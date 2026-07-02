En el marco de la segunda fecha del Mundial M20, el equipo argentino sacó a relucir su juego, anotó ocho tries, y venció 62 a 40 a Irlanda, logrando así su segundo triunfo en mismas presentaciones en el certamen mundialista.
Nueva goleada de Los Pumitas: ahora a Irlanda por 62 a 40
El seleccionado argentino volvió a tener una destacada actuación. Por la fecha 3, el martes el rival será Inglaterra.
Ahora cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra, el próximo martes 7 de julio, desde las 8:30 de la mañana (hora argentina).
Entre los titulares, hubo tres Capibaras (Cúneo, Benavides y Ordiz), además de Cañas que ingresó en el segundo tiempo. Tmabién fueron parte de este encuentro otros litoraleños como Narváez, Preumayr y Lescano.
Primer tiempo
Apenas iniciado el encuentro, el seleccionado juvenil abrió el marcador a través del poder de definición de Luciano Avaca, que recibió en velocidad y se zambulló al try en cuatro minutos de juego. La conversión de Federico Serpa fue efectiva para el 7-0 parcial.
Fue Serpa quien llegó a la segunda conquista argentina, luego de ejecutar un gran contragolpe, que finalizó con el apertura apoyando debajo de los palos de Irlanda. Su conversión dejó el tanteador 14-0, que minutos después pasó a 14-7, luego del line y maul irlandés, que finalizó en el ingoal argentino.
La indisciplina del equipo irlandés favoreció a Los Pumitas, que lograron dos nuevas conquistas por intermedio de Simón Pfister, en primera instancia, y luego Tomás Dande, que anotó el último try de la primera mitad. Federico Serpa acertó las conversiones y sumó un penal, para redondear el 31-7 con el que se fueron al descanso.
El complemento
La segunda mitad comenzó con un gran try argentino, producto de la velocidad de Luciano Avaca, quien cortó la defensa y le cedió la posesión a Simón Pfister, que anotó su doblete. Serpa acertó para el 38-7. El descuento irlandés llegó casi de inmediato, con un try convertido para el 38-14.
En pleno ataque irlandés, Luciano Avaca leyó la jugada e interceptó la pelota para apoyar una nueva conquista, que con la conversión de Serpa decretó el 45-14.
Luego de esa secuencia, el dominio fue levemente para el seleccionado europeo, que logró tres tries convertidos para dejar el marcador 45 a 35, a falta de 12 minutos de juego.
Bautista Lescano le puso paños fríos a la escalada irlandesa con un gran try, que sumado a la conversión efectiva, y un nuevo penal de Serpa, establecieron el 55-35 parcial. Finalmente, un try irlandés, y la conquista de Manuel Giannantonio, convertido por Serpa, le pusieron cifras definitivas al triunfo argentino, 62 a 40.
Síntesis
Los Pumitas: 1. Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebrón), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale (Federico Hygonenq), 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán), 7. Jerónimo Sorondo (Basilio Cañas), 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr (Valentino Reggiardo), 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca (Manuel Giannantonio), 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll (Ramón Fernández), 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister.
Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.
Irlanda: 1. Max Doyle, 2. Rian Handley, 3. Sam Bishti (capitán), 4. Joe Finn, 5. Donnacha McGuire, 6. Josh Neill, 7. Alex Lautsou, 8. Diarmaid O’Connell, 9. Christopher Barrett, 10. Tom Wood, 11. Daniel Ryan, 12. James O’Leary, 13. Jack Deegan, 14. Charlie Molony, 15. Noah Byrne.
Suplentes: 16. Duinn Maguire, 17. Adam Cooper, 18. Blake McClean, 19. Dylan McNeice, 20. Ben Blaney, 21. James O’Dwyer, 22. Charlie O’Shea, 23. Rob Carney.
Entrenador: Andrew Browne.
Primer tiempo: 4’ Try de Luciano Avaca, convertido por Federico Serpa (A), 9’ Try de Federico Serpa, convertido por el mismo (A), 21’ Try de Rian Handley, convertido por Charlie O’Shea (I), 31’ Penal de Federico Serpa (A), 34’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 36’ Try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A).
Incidencias: 31’ Tarjeta amarilla a Daniel Ryan (I).
Resultado parcial: Los Pumitas 31 vs Irlanda 7.
Segundo tiempo: 45’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 49’ Try de Charlie O’Shea, convertido por el mismo (I), 52’ Try de Luciano Avaca, convertido por Federico Serpa (A), 55’ Try de Jack Deegan, convertido por Charlie O’Shea (I), 59’ Try de Blake McClean, convertido por Charlie O’Shea, 67’ Try de Charlie O’Shea, convertido por el mismo (I), 71’ Penal de Federico Serpa (A), 74’ Try de Bautista Lescano, convertido por Federico Serpa (A), 77’ Try de Manuel Giannantonio, convertido por Federico Serpa (A), 80’ Try de Josh Neill (I).
Incidencias: 48’ Tarjeta amarilla a Benjamín Ordiz (A).
Resultado final: Los Pumitas 62 vs Irlanda 40
Árbitro: Reuben Keane (Aus)
Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).