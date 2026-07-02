Comienza el Nations Championship y Los Pumas tienen a los 23 para recibir a Escocia en el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, el sábado desde las 16.
Los Pumas con equipo confirmado para el debut en el Nations Championship
El encuentro tendrá su inicio a las 16. Matías Alemanno, llegará a los 100 partidos con la camiseta argentina.
Será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional.
Luego de este cotejo, el seleccionado argentino enfrentará a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7), en el marco de la misma competencia; y después vendrán test matches en agosto, por fuera de la misma.
El equipo
En cuanto a la formación dispuesta por Contepomi y sus colaboradores, se desprende que es bastante “lógica” teniendo en cuenta ausencias “de peso”, por distintos motivos, de jugadores habitualmente titulares como Thomas Gallo, Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía o Santiago Chocobares por nombrar algunos.
Los quince que arrancarán el partido serán: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (Capitán) y 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona y 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró y 15. Santiago Carreras.
En tanto que entre los suplentes estarán: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni y 23. Bautista Delguy.
Cumple 100 en su tierra
La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.
El cordobés, oriundo de La Tablada, debutó el 17 de mayo de 2014 ante Uruguay en Paysandú, lleva 17 caps en 3 Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023) y 45 presencias en el Rugby Championship (cuarto jugador con más partidos).
Además de Alemanno, quienes ya cruzaron la barrera de los 100 son: Pablo Matera (121), Julián Montoya (117), Agustín Creevy (110) y Nicolás Sánchez (104).
Último antecedente e historial
Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo.
En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado. La última vez en argentina fue en 2022, donde Los Pumas se quedaron con la serie por 2-1 (26-18 en Jujuy, 6-29 en Salta y 34-31 en Santiago del Estero).
Escocia, el rival
En el XV del seleccionado europeo, se destaca la presencia de Tom Jordan como apertura, ante la ausencia por lesión de Finn Russell, mientras que Pierre Schoeman y Scott Cummings alcanzarán los 50 caps con el equipo.
Gregor Hiddleston, hooker que arrancará en el banco de suplentes, podría realizar su estreno en Escocia.
Escocia formará con: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman y 3. Elliot Millar; Mills; 4. Jonny Gray y 5. Scott Cummings; 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge y 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Tom Jordan; 11. Jamie Dobie, 12. Sione Tuipulotu (Capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Kyle Steyn y 15. Kyle Rowe.
Suplentes: 16. Gregor Hiddleston, 17. Rory Sutherland, 18. Zander Fagerson, 19. Alex Samuel, 20. Gregor Brown, 21. George Horne, 22. Fergus Burke y 23. Darcy Graham.