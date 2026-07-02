#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
El sábado en el “Kempes” cordobés

Los Pumas con equipo confirmado para el debut en el Nations Championship

El encuentro tendrá su inicio a las 16. Matías Alemanno, llegará a los 100 partidos con la camiseta argentina.

Los Pumas en el entrenamiento abierto llevado a cabo en el Kempes. El sábado, el estadio estará colmado. Foto: Prensa UAR.Los Pumas en el entrenamiento abierto llevado a cabo en el Kempes. El sábado, el estadio estará colmado. Foto: Prensa UAR.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Comienza el Nations Championship y Los Pumas tienen a los 23 para recibir a Escocia en el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, el sábado desde las 16.

Será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional.

Luego de este cotejo, el seleccionado argentino enfrentará a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7), en el marco de la misma competencia; y después vendrán test matches en agosto, por fuera de la misma.

Faustino Sánchez Valarolo. Uno de los jugadores "franquicia". El centro de Dogos tendrá su oportunidad como titular en el equipo argentino. Foto: Prensa UAR.Faustino Sánchez Valarolo. Uno de los jugadores "franquicia". El centro de Dogos tendrá su oportunidad como titular en el equipo argentino. Foto: Prensa UAR.

El equipo

En cuanto a la formación dispuesta por Contepomi y sus colaboradores, se desprende que es bastante “lógica” teniendo en cuenta ausencias “de peso”, por distintos motivos, de jugadores habitualmente titulares como Thomas Gallo, Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía o Santiago Chocobares por nombrar algunos.

Los quince que arrancarán el partido serán: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (Capitán) y 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona y 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró y 15. Santiago Carreras.

En tanto que entre los suplentes estarán: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni y 23. Bautista Delguy.

En el estadio "Mario Alberto Kempes" de su Córdoba natal, Matías Alemanno cumplirá 100 partidos con la camiseta de Los Pumas. Foto: Prensa UAR.En el estadio "Mario Alberto Kempes" de su Córdoba natal, Matías Alemanno cumplirá 100 partidos con la camiseta de Los Pumas. Foto: Prensa UAR.

Cumple 100 en su tierra

La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

El cordobés, oriundo de La Tablada, debutó el 17 de mayo de 2014 ante Uruguay en Paysandú, lleva 17 caps en 3 Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023) y 45 presencias en el Rugby Championship (cuarto jugador con más partidos).

Además de Alemanno, quienes ya cruzaron la barrera de los 100 son: Pablo Matera (121), Julián Montoya (117), Agustín Creevy (110) y Nicolás Sánchez (104).

Último antecedente e historial

Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo.

En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado. La última vez en argentina fue en 2022, donde Los Pumas se quedaron con la serie por 2-1 (26-18 en Jujuy, 6-29 en Salta y 34-31 en Santiago del Estero).

"Lungo" Molina y "Santi" Carreras. Otros dos cordobeses que serpan de la partida. Uno desde el banco, el otro con la 15 en la espalda. Foto: Prensa UAR."Lungo" Molina y "Santi" Carreras. Otros dos cordobeses que serpan de la partida. Uno desde el banco, el otro con la 15 en la espalda. Foto: Prensa UAR.

Escocia, el rival

En el XV del seleccionado europeo, se destaca la presencia de Tom Jordan como apertura, ante la ausencia por lesión de Finn Russell, mientras que Pierre Schoeman y Scott Cummings alcanzarán los 50 caps con el equipo.

Gregor Hiddleston, hooker que arrancará en el banco de suplentes, podría realizar su estreno en Escocia.

Escocia formará con: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman y 3. Elliot Millar; Mills; 4. Jonny Gray y 5. Scott Cummings; 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge y 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Tom Jordan; 11. Jamie Dobie, 12. Sione Tuipulotu (Capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Kyle Steyn y 15. Kyle Rowe.

Suplentes: 16. Gregor Hiddleston, 17. Rory Sutherland, 18. Zander Fagerson, 19. Alex Samuel, 20. Gregor Brown, 21. George Horne, 22. Fergus Burke y 23. Darcy Graham.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rugby
Los Pumas
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro