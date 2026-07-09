Luego del traspié en la primera fecha del flamante Nations Championship ante Escocia en Córdoba (derrota 38-47), Los Pumas se preparan para recibir a Gales en el estadio San Juan del Bicentenario, en la provincia de San Juan el próximo sábado desde las 16.
Cinco cambios en Los Pumas para jugar con Gales en San Juan
Entre las modificaciones se destacan los ingresos de Marcos Kremer y Justo Piccardo. El partido arranca a las 16.
Será la octava presentación oficial del seleccionado nacional en la ciudad, y la segunda vez que enfrenten a los galeses en dicho estadio; la última vez fue en 2018, donde los visitantes se quedaron con la victoria por 23-10.
Cinco cambios, un par de regresos
Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, dispuso 5 variantes en el XV inicial respecto al sábado pasado en Córdoba.
Los pilares que estuvieron entre los suplentes ante “el Cardo”, Boris Wenger y Tomás Rapetti, ocuparán los lugares de Mayco Vivas y Pedro Delgado respectivamente.
Además, Marcos Kremer (que había sido licenciado por su paternidad), reemplazará a Pablo Matera quien ocupará un lugar entre los relevos.
Entre los backs, Justo Piccardo ocupará el lugar de Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy el de Rodrigo Isgró.
Pasando en limpio, Los Pumas formarán con: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Ignacio Mendy
Un “Centenario” más
Guido Petti (Puma #818) jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas.
Surgido en el SIC, Petti debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia, y disputó 17 caps en tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023).
Será el sexto jugador con 100 o más partidos en la historia de Los Pumas: Pablo Matera 122, Julián Montoya 118, Agustín Creevy 110, Nicolás Sánchez 104 y Matías Alemanno 100.
Historial
Los Pumas y Gales disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates.
La última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.
Acción solidaria
En el marco del encuentro, el rugby argentino encabezará una acción solidaria en apoyo a la comunidad de la Federación Venezolana de Rugby, afectada por el reciente terremoto en ese país.
Se convocará al público a donar indumentaria de rugby en buen estado —camisetas, shorts, medias, botines y pelotas—, que podrá entregarse en el espacio de la Unión Sanjuanina de Rugby en el Fan Fest, así como en la sede de dicha unión (Urquiza 44 Norte), el jueves 9 y viernes 10 de 12 a 22 h, y el sábado 11 de 10 a 14 h.