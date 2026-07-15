Atlético de Rafaela comenzó oficialmente una nueva etapa con la presentación de Fernando "Teté" Quiroz como director técnico del plantel profesional. El experimentado entrenador dirigió este miércoles su primera práctica y ya trabaja con vistas al partido del viernes frente a Temperley.
Atlético de Rafaela presentó a Teté Quiroz como nuevo entrenador: debuta ante Temperley
Fernando Quiroz asumió al frente del plantel profesional y firmó contrato hasta diciembre de 2027. Este viernes La Crema visita a El Celeste por la segunda categoría del fútbol argentino.
El debut de Quiroz será por la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. La "Crema" visitará al conjunto bonaerense desde las 20.30 en el estadio Alfredo Beránger, en un encuentro clave para sus aspiraciones en el campeonato.
Contrato hasta 2027
El entrenador firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. En la presentación estuvo acompañado por el presidente Francisco Paravano, integrantes del Consejo Directivo y representantes de la Secretaría Técnica del club.
El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Javier Molinari como ayudante de campo, Carlos Bustamante y Diego Vásquez como preparadores físicos, y Guillermo Álvarez como entrenador de arqueros.
Una extensa trayectoria
Tras su carrera como futbolista en Huracán, Racing, San Martín de Tucumán y Nueva Chicago, Quiroz inició su recorrido como entrenador en el conjunto tucumano y luego pasó por numerosos clubes del fútbol argentino.
Entre otros equipos, dirigió a Huracán, Platense, Instituto, Racing Club, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Independiente Rivadavia, Aldosivi, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Tiro de Salta. También tuvo experiencias en Blooming de Bolivia y Deportes Concepción de Chile.
Los desafíos en Rafaela
Entre sus principales logros figuran los ascensos a Primera División con San Martín de San Juan, en 2007, y con Aldosivi, en 2014. Ahora buscará conducir a Atlético de Rafaela en la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional.
Luego del entrenamiento, el club anunció la conferencia de prensa de presentación del nuevo entrenador, prevista en el Autódromo "Ciudad de Rafaela", donde Quiroz brindará sus primeras declaraciones oficiales como DT de la institución.