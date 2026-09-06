Cuatro intensas jornadas

El Mundial Junior de Aguas Abiertas cerró en Santa Fe con dos relevos que tuvieron podio internacional

El Lago del Parque del Sur fue escenario de la última jornada del campeonato, que sirvió como test event para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Rusia y Hungría se quedaron con las victorias en los relevos 4x1500 metros.