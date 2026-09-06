El Lago del Parque del Sur tuvo este domingo su última jornada de competencia del Mundial Junior de Aguas Abiertas, una experiencia internacional que además funcionó como test event para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán su competencia de aguas abiertas en este mismo escenario.
El Mundial Junior de Aguas Abiertas cerró en Santa Fe con dos relevos que tuvieron podio internacional
El Lago del Parque del Sur fue escenario de la última jornada del campeonato, que sirvió como test event para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Rusia y Hungría se quedaron con las victorias en los relevos 4x1500 metros.
El cierre estuvo marcado por dos pruebas de relevos 4x1500 metros, con equipos de distintos países que disputaron hasta el último tramo las medallas.
Rusia ganó el primer relevo
En la competencia de la categoría de 14 a 16 años, Rusia se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 1:01:45.90.
El equipo estuvo integrado por Anastasiia Siniakova, de 14 años; Kira Guseva, de 14; Aleksandr Filipets, de 16; y Alan Nosov, de 15.
Estados Unidos terminó segundo, a 25 segundos y 80 centésimas del ganador, con un registro de 1:02:11.70. El equipo estuvo conformado por Alex Siegel, Ansley Bess, Joseph Eaddy y Sawyer Hansen.
El tercer lugar fue para Hungría, que completó la prueba en 1:02:18.50, a 32 segundos y 60 centésimas de Rusia. Janka Merai, Nora Barta, Lazar Pannonhalmi y Armand Attila Marosszeki fueron sus integrantes.
Hungría se quedó con otro oro
La segunda competencia de relevos 4x1500 metros tuvo nuevamente a Hungría en lo más alto del podio. El conjunto húngaro registró 1:01:45.40 y superó por apenas 3 segundos y 20 centésimas a Italia.
Mira Miszlai, Napsugar Nagy, Balint Kreisz y Mate Karpati fueron los integrantes del equipo campeón.
Italia completó el recorrido en 1:01:48.60 y obtuvo la medalla de plata, con Ginevra Bagaglini, Mahila Spennato, Davide Grossi e Ivan Sartor.
El bronce quedó en manos de Estados Unidos, que finalizó con un tiempo de 1:02:10.00, a 24 segundos y 60 centésimas del equipo ganador. Karrington Hansen, Brinkleigh Hansen, William Siegel y Colin Jacobs fueron los representantes estadounidenses.
Una prueba antes de los Juegos
Con estas competencias terminó el Mundial Junior, que durante cuatro días reunió en Santa Fe a jóvenes nadadores de distintos países y permitió poner a prueba circuitos, infraestructura y logística de cara a una nueva competencia internacional.
Ahora, el desafío continuará rápidamente. El próximo domingo, el Lago del Parque del Sur volverá a recibir a los nadadores, esta vez en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El Mundial dejó así algo más que sus resultados: una prueba concreta de lo que puede ofrecer este escenario cuando vuelva a recibir a los mejores exponentes de las aguas abiertas de la región.