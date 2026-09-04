El Lago del Parque del Sur fue escenario este viernes de un resultado que quedará en la historia de las aguas abiertas argentinas. La sanjuanina Sofía Ovalles, de apenas 14 años, consiguió la medalla de bronce en los 5 kilómetros femeninos de la categoría 14-15 años del Campeonato Mundial Junior de Aguas Abiertas 2026.
Mundial Junior de Aguas Abiertas: Argentina volvió al podio después de 35 años
Sofía Ovalles ganó el bronce en Santa Fe y consiguió la segunda medalla argentina en la historia de un Mundial de Aguas Abiertas. La primera había sido en 1991, cuando Gabriel Chaillou también subió al podio.
El logro tiene una dimensión especial: es la segunda medalla que consigue Argentina en la historia de los Mundiales de Aguas Abiertas. Para encontrar el antecedente hay que viajar hasta 1991, cuando Gabriel Chaillou obtuvo la primera presea para el país en esta competencia.
Así, 35 años después de aquella actuación de Chaillou, una joven argentina volvió a llevar al país al podio mundial de la especialidad. Esta vez fue en Santa Fe, en un escenario que además se prepara para recibir las competencias de aguas abiertas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Un bronce que ya es historia
Ovalles tuvo un debut mundialista inolvidable. La sanjuanina completó los 5 kilómetros en 1 hora y 37 segundos y terminó tercera en una prueba que quedó en manos de la rusa Kira Guseva, con 59 minutos y 12 segundos. Segunda fue su compatriota Anastasiia Siniakova, mientras que la estadounidense Grace Gannon finalizó cuarta.
También compitió la mendocina Martina Delpodio, quien terminó en la 14ª posición, con un registro de 1 hora, 3 minutos y 17 segundos.
En la rama masculina de los 5 kilómetros, el ganador fue el ruso Alan Nosov, con 55 minutos y 59 segundos. El podio lo completaron el estadounidense Sawyer Hansen y el turco Ibrahim Burhan.
El mendocino Valentino Cheruse terminó 14º, con 59 minutos y 32 segundos.
La segunda jornada del Mundial
Santa Fe transitó este viernes la segunda jornada del Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, que se desarrolla hasta el domingo en el Lago del Parque del Sur.
La competencia reúne a 273 atletas de entre 14 y 19 años de 39 países y funciona además como uno de los principales test events de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La jornada tuvo actividad desde temprano y fue la más extensa del certamen hasta el momento, con las pruebas de 5 y 7,5 kilómetros, tanto en la rama femenina como masculina.
“Hoy fue la jornada más larga, tuvimos los 7 kilómetros y medio en ambos géneros, como los 5 kilómetros”, explicó Yanina Primón, presidenta de la Federación Santafesina de Natación.
Las primeras competencias comenzaron a las 9, con una temperatura del agua de 18,2 grados, que luego ascendió hasta los 18,5. Por decisión de los comités de seguridad y médico, los nadadores compitieron con traje de neopreno.
Los 7,5 kilómetros también tuvieron presencia argentina
En la categoría masculina de 16-17 años, el húngaro Balint Kreisz se quedó con el primer puesto, con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 26 segundos. Segundo fue su compatriota Armand Marosseki y tercero, Bo Ling Su, de China Taipéi.
El argentino Mateo Mayer, de Córdoba, tuvo una destacada actuación y finalizó sexto, con 1 hora, 23 minutos y 34 segundos. Otro cordobés, Thiago Pizzini Paz, terminó undécimo, con 1 hora, 24 minutos y 6 segundos.
Entre las mujeres, la rusa Ksenia Misharina se impuso con 1 hora, 29 minutos y 22 segundos. La estadounidense Brinkleigh Hansen y la australiana Olivia Galea completaron el podio.
La argentina Victoria Nestares, de San Fernando, terminó 14ª con una marca de 1 hora, 33 minutos y 22 segundos.
Un test que supera las expectativas
Además de los resultados deportivos, la segunda jornada permitió evaluar el funcionamiento del escenario y de los distintos dispositivos previstos para una competencia internacional.
Primón destacó la cantidad de público que acompañó las pruebas y el buen clima durante la jornada.
“Todo se ha dado en las condiciones y en los horarios esperados. Un marco de público realmente muy bueno, con un día espectacular y soleado”, señaló.
La jornada también tuvo su momento de premiación, que contó con la presencia de Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano; Pablo Olivares, ministro de Economía; y Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, además de representantes del Bureau de World Aquatics.
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación remarcó que el certamen ya llegó a la mitad de su programación con las expectativas superadas.
“Ya finalizando el 50% de lo que es el Mundial, con las expectativas totalmente superadas, con un orgullo de llevar a Santa Fe a lo más alto, de tener nuestro deporte, nuestra disciplina en lo más alto del podio y con el objetivo casi cumplido”, sostuvo.
El Mundial continuará este sábado y domingo en el Lago del Parque del Sur. Santa Fe, mientras tanto, continúa ajustando detalles de cara a septiembre, cuando este mismo escenario reciba las competencias de aguas abiertas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.