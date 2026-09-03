Santa Fe vivió este jueves el comienzo del Mundial Junior de Aguas Abiertas, con una jornada que reunió a nadadores de distintos puntos del mundo en el Lago del Parque del Sur. Las pruebas de 10 kilómetros masculino y femenino marcaron el inicio de un campeonato que continuará hasta el domingo.
Santa Fe abrió el Mundial Junior de Aguas Abiertas con una jornada de competencia internacional
El Lago del Parque del Sur recibió este jueves las pruebas de 10 kilómetros masculino y femenino. El húngaro Maté Karpati y la italiana Ludovica Terlizzi fueron los primeros ganadores del campeonato.
Con 44 competidores de 28 países en la rama masculina y 31 nadadoras en la femenina, el certamen puso en escena al escenario santafesino ante una competencia de nivel internacional.
La jornada comenzó con cielo nublado y temperaturas frescas, aunque las condiciones fueron mejorando durante la mañana hasta terminar con sol y calor. El viento, que inicialmente generaba cierta expectativa, no complicó el desarrollo de las carreras.
“Se desarrolló dentro de los parámetros que teníamos previstos, no hubo ningún inconveniente técnico deportivo”, destacó Yanina Primón, presidenta de la Federación Santafesina de Natación.
La dirigente también resaltó el marco que tuvo la primera jornada: “Un escenario deportivo que está a la altura de las circunstancias, mucha gente por ser un día jueves y un equipo de trabajo extraordinario”.
Karpati se quedó con una definición ajustada
El húngaro Maté Karpati, de 19 años, fue el ganador de los 10 kilómetros masculinos. Completó las seis vueltas al circuito en 1:46:46,3 y se quedó con el primer puesto en una competencia que tuvo un cierre muy apretado.
El estadounidense Colin Jacobs terminó segundo, apenas 5 segundos y 30 centésimas por detrás del vencedor, mientras que el brasileño Arthur Aguiar completó el podio a 7 segundos del húngaro.
Entre los argentinos, el neuquino Tomás Jouglard tuvo una destacada actuación. El nadador, que se entrena en el club Unión de Santa Fe, terminó en el puesto 17, dentro de los 20 mejores del mundo. Jouglard es dirigido por los entrenadores Diego Garbarino y Adrián Tur.
Italia festejó en la prueba femenina
En los 10 kilómetros femeninos, la italiana Ludovica Terlizzi dominó la competencia de principio a fin. La europea marcó 1:55:35 y consiguió una victoria con amplia diferencia sobre sus perseguidoras.
La rusa Polina Koziakina finalizó segunda, a 1 minuto y 20 segundos, mientras que la húngara Napsugar Nagy ocupó el tercer lugar, a 1 minuto y 53 segundos de la ganadora.
La carrera tuvo 31 nadadoras en la largada, aunque la española Clara Martínez de Salinas fue posteriormente descalificada.
El Mundial continúa hasta el domingo
El campeonato internacional seguirá durante los próximos días en el Lago del Parque del Sur, con nuevas pruebas y la presencia de delegaciones provenientes de los cinco continentes.
La competencia funciona además como test event, una instancia que permite evaluar el circuito, la infraestructura y el despliegue técnico y logístico de cara a las próximas competencias internacionales que tendrá la ciudad.