Cronograma

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el calendario completo para saber qué se juega y dónde

¿Qué deporte se disputa cada día? ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo compite cada disciplina? Consultá en esta guía de El Litoral las fechas y sedes de todas las competencias de Santa Fe 2026.