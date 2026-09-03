Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están a punto de comenzar y durante dos semanas convertirán a la región en uno de los grandes escenarios del deporte continental. Santa Fe, Rosario y Rafaela concentrarán la mayor parte de las competencias, pero el mapa de los Juegos también llegará hasta Paraná, Vicente López y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el calendario completo para saber qué se juega y dónde
¿Qué deporte se disputa cada día? ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo compite cada disciplina? Consultá en esta guía de El Litoral las fechas y sedes de todas las competencias de Santa Fe 2026.
Para quienes quieran acercarse a una competencia, elegir qué deporte ver o simplemente saber qué se juega durante una determinada jornada, El Litoral preparó esta guía con el calendario completo de las disciplinas, sus fechas y los escenarios donde se desarrollarán.
La actividad deportiva comenzará el domingo 13 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 26, con competencias prácticamente todos los días. Algunas disciplinas tendrán actividad durante una sola jornada y otras se desarrollarán a lo largo de varios días.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las principales sedes de los XIII Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países y tendrán competencias en 43 deportes y 60 disciplinas.
¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
Los Juegos comenzarán oficialmente el 12 de septiembre, con la ceremonia inaugural, mientras que las primeras competencias deportivas se pondrán en marcha el 13 de septiembre.
A partir de ese día, habrá actividad en distintos escenarios de Santa Fe, Rosario y Rafaela, además de las subsedes de Paraná, Vicente López y Mar del Plata.
La programación oficial puede consultarse también jornada por jornada en el sitio de resultados de Santa Fe 2026.
Santa Fe: fechas y sedes de las competencias
La capital provincial tendrá una agenda marcada por los deportes acuáticos, el hockey, el balonmano, el atletismo y distintas disciplinas de precisión.
Aguas abiertas — Lago del Parque del Sur. 13 de septiembre.
Hockey — Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Del 13 al 22 de septiembre.
Bochas — Estación Belgrano. Del 14 al 17 de septiembre.
Tiro deportivo — Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, Recreo. Del 15 al 20 de septiembre.
Vela — Club de Niños Manuel Belgrano. Del 15 al 20 de septiembre.
SUP (Stand Up Paddle)— Costanera Este. Del 15 al 16 de septiembre.
Remo — Costanera Este. Del 15 al 18 de septiembre.
Triatlón — Costanera Este. Del 16 al 18 de septiembre.
Balonmano — Invencible Santa Fe. Del 16 al 26 de septiembre.
Esquí náutico y wakeboard — Lago del Parque del Sur. Del 18 al 20 de septiembre.
Remo Coastal — Club de Niños Manuel Belgrano. Del 22 al 23 de septiembre.
Atletismo — Pista de Atletismo CARD. Del 22 al 25 de septiembre.
Escalada — ISEF N° 27. Del 22 al 25 de septiembre.
Canotaje slalom — Lago del Parque del Sur. Del 23 al 25 de septiembre.
Canotaje velocidad — Costanera Este. Del 23 al 25 de septiembre.
Rosario: qué deportes se juegan y cuándo
Rosario será la sede con mayor cantidad de competencias. La ciudad tendrá actividad en deportes acuáticos, gimnasia, deportes ecuestres, disciplinas de combate, raqueta, pelota, fútbol, vóley, rugby y nuevas modalidades.
Deportes acuáticos
Natación — Invencible Centro Acuático Provincial. Del 13 al 16 de septiembre.
Clavados — Invencible Centro Acuático Provincial. Del 13 al 16 de septiembre.
Natación artística — Invencible Centro Acuático Provincial. Del 18 al 20 de septiembre.
Polo acuático — Invencible Centro Acuático Provincial. Del 21 al 26 de septiembre.
Gimnasia
Gimnasia artística — Invencible Arena. Del 13 al 16 de septiembre.
Gimnasia rítmica — Invencible Arena. Del 18 al 21 de septiembre.
Gimnasia de trampolín — Invencible Arena. Del 19 al 21 de septiembre.
Deportes ecuestres
Adiestramiento — Jockey Club Rosario. Del 13 al 16 de septiembre.
Concurso completo — Jockey Club Rosario. Del 18 al 20 de septiembre.
Salto — Jockey Club Rosario. Del 23 al 26 de septiembre.
Combate y fuerza
Esgrima — Estadio Salvador Bonilla, Club Provincial. Del 13 al 18 de septiembre.
Levantamiento de pesas — Gimnasio N° 5, Club Provincial. Del 14 al 17 de septiembre.
Judo — Invencible Rosario. Del 18 al 20 de septiembre.
Lucha libre — Rural Nave B. Del 19 al 20 de septiembre.
Lucha grecorromana — Rural Nave B. 21 de septiembre.
Karate — Invencible Rosario. Del 23 al 25 de septiembre.
Taekwondo — Rural Nave B. Del 23 al 25 de septiembre.
Tenis, raqueta y precisión
Golf — Rosario Golf Club. Del 15 al 18 de septiembre.
Tiro con arco — Hipódromo Óvalo. Del 21 al 25 de septiembre.
Tenis de mesa — Club Provincial. Del 21 al 26 de septiembre.
Raquetbol — ISEF N° 11. Del 21 al 26 de septiembre.
Bádminton — ISEF N° 11. Del 21 al 26 de septiembre.
Squash — Rural Nave C. Del 21 al 26 de septiembre.
Tenis — Hipódromo Óvalo. Del 21 al 26 de septiembre.
Fútbol, vóley y rugby
Vóley playa — Rural Picadero. Del 13 al 17 de septiembre.
Vóley indoor — Estadio Cubierto Claudio Newell. Del 15 al 25 de septiembre.
Fútbol masculino — Estadio Marcelo Bielsa. Del 16 al 25 de septiembre.
Fútbol femenino — Asociación Rosarina de Fútbol. Del 16 al 25 de septiembre.
Rugby 7 — Hipódromo Óvalo. Del 18 al 20 de septiembre.
Pelota
Frontball — Monumento a la Bandera. Del 20 al 24 de septiembre.
Frontón — Monumento a la Bandera. Del 21 al 24 de septiembre.
Pelota goma trinquete — Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Del 21 al 24 de septiembre.
Patinaje, pentatlón y esports
Esports — La Segunda Seguros Arena. Del 13 al 16 de septiembre.
Patinaje velocidad — Patinódromo Municipal. Del 14 al 16 de septiembre.
Patinaje artístico — Invencible Rosario. 14 y 15 de septiembre.
Pentatlón moderno — Estadio Municipal Jorge Newbery. Del 14 al 18 de septiembre.
Rafaela: ciclismo, boxeo y deportes urbanos
Rafaela tendrá una programación especialmente vinculada al ciclismo y los deportes urbanos, además del boxeo y el pádel.
Boxeo — Invencible Rafaela. Del 13 al 18 de septiembre.
Ciclismo MTB — Circuito MTB. 14 de septiembre.
BMX Freestyle — BMX Park. 14 y 15 de septiembre.
Ciclismo de ruta — Circuito Ruta. Del 15 al 18 de septiembre.
BMX Race — Pista BMX Race. 16 y 17 de septiembre.
Skateboarding — Skate Park. 19 y 20 de septiembre.
Ciclismo de pista — Invencible Velódromo. Del 20 al 23 de septiembre.
Pádel — Invencible Rafaela. Del 22 al 25 de septiembre.
Paraná, Vicente López y Mar del Plata: las otras sedes
El calendario de los Juegos también se extenderá fuera de las tres ciudades santafesinas que concentran la mayor parte de la competencia.
Paraná
Sóftbol — Paraná. Del 15 al 25 de septiembre.
La capital entrerriana será sede del torneo de sóftbol durante los Juegos y se sumará al mapa de ciudades que recibirán competencias de Santa Fe 2026.
Vicente López
Bowling — Norcenter. Del 15 al 19 de septiembre.
La localidad bonaerense será escenario de esta disciplina durante la primera semana de competencia.
Mar del Plata
Surf — Playa Grande. Del 19 al 25 de septiembre.
La ciudad balnearia será sede del surf durante la segunda semana de los Juegos.
Cómo asegurar el ingreso a las competencias
Quienes quieran asistir a las competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pueden reservar su lugar a través de santafe2026.ar, donde deberán seleccionar la disciplina y completar la compra. La entrada tiene un valor de $10.000 y cuenta con distintos medios de pago.
La compra anticipada no es obligatoria: el ingreso seguirá siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. La opción de adquirir una entrada permite, en cambio, asegurarse el acceso a una competencia determinada.
Además, todo lo recaudado será destinado a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA, por lo que la iniciativa suma un fin solidario al evento deportivo.