Infraestructura deportiva

Juegos Suramericanos: así son las dos canchas de hockey inauguradas para Santa Fe 2026

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración de las obras realizadas en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey, en la ciudad capital. La cancha principal fue renovada y homologada para competencias internacionales, mientras que la segunda funcionará como espacio auxiliar durante el certamen.