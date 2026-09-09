Juegos

Arroyo Seco recibió el Fuego Suramericano y la Antorcha ya se prepara para llegar a Rosario

La jornada reunió a vecinos y familias con experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores, juegos y propuestas deportivas. El recorrido por la provincia anticipó la llegada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.