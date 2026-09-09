El Fuego Suramericano llegó este martes a Arroyo Seco, donde vecinos y familias se acercaron al Anfiteatro Municipal “La Posta” para compartir una jornada que combinó deporte, tecnología y entretenimiento.
Arroyo Seco recibió el Fuego Suramericano y la Antorcha ya se prepara para llegar a Rosario
La jornada reunió a vecinos y familias con experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores, juegos y propuestas deportivas. El recorrido por la provincia anticipó la llegada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La actividad se desarrolló entre las 14 y las 18 y formó parte del recorrido que la Antorcha Suramericana realizó por distintas localidades de la provincia como antesala de los Juegos. El objetivo fue llevar el espíritu de Santa Fe 2026 más allá de las tres ciudades que serán sede de la competencia.
Una tarde para vivir el espíritu de los Juegos
La propuesta en Arroyo Seco incluyó experiencias inmersivas, un punto E-Games, realidad virtual, simuladores, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, además de otras actividades recreativas.
De esta manera, la llegada del fuego se convirtió también en una oportunidad para que grandes y chicos pudieran acercarse a la experiencia de los Juegos a través de distintas propuestas.
La Antorcha fue el centro de una celebración que permitió compartir con la comunidad la cuenta regresiva hacia el evento deportivo más importante de la historia de Santa Fe.
El fuego continúa hacia Rosario
Con su paso por Arroyo Seco, la Antorcha completó el recorrido previsto por la provincia. Ahora, el Fuego Suramericano continuará su camino hacia Rosario, donde tendrá un momento central el próximo sábado 12 de septiembre.
Ese día, la ciudad será escenario de la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que marcará oficialmente el comienzo de la competencia.
Después de recorrer distintas localidades santafesinas, el fuego llegará así al lugar donde se encenderá la celebración que reunirá a miles de deportistas de todo el continente.
Todo listo para Santa Fe 2026
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las ciudades sede de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, con participación en 43 deportes y 60 disciplinas.
El recorrido de la Antorcha llevó la previa de los Juegos a distintos puntos del territorio provincial. Ahora, con el fuego rumbo a Rosario, la cuenta regresiva entra en su tramo final.
La Antorcha ya recorrió Santa Fe. El próximo destino es Rosario, donde los Juegos comenzarán a hacerse realidad.