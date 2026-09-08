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Agenda cultural y deportiva

Juegos Suramericanos: Santa Fe tendrá 14 días de Fan Fest con música, gastronomía y actividades

El Parque del Sur será una de las sedes del Fan Fest de los Juegos Suramericanos. Habrá shows gratuitos, premiaciones, DJs y artistas locales y nacionales del 13 al 26 de septiembre.

El Parque del Sur será la sede del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe.El Parque del Sur será la sede del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe.
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán una agenda que trascenderá la competencia deportiva. En Santa Fe, el Parque del Sur será sede de uno de los cinco Fan Fest organizados en la provincia, con música en vivo, gastronomía, actividades recreativas y premiaciones.

La programación incluirá artistas locales y nacionales, DJs, intervenciones culturales y propuestas para las infancias. El acceso será libre y gratuito, aunque cada asistente deberá registrarse previamente para cada jornada y descargar un código QR de ingreso.

Una propuesta en tres ciudades

Los Fan Fest se distribuirán entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, con cinco espacios y siete escenarios en simultáneo. En total habrá 90 bandas locales y nacionales, 60 puestos gastronómicos, actividades culturales y participación de instituciones y sponsors.

La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, presentó este martes en Rosario la grilla de espectáculos y destacó que los espacios estarán activos desde la mañana y también serán sede de las premiaciones.

“Los Fan Fest serán un acontecimiento único, comenzarán a las 9 de la mañana desde muy temprano y serán el lugar donde se realicen las premiaciones”, explicó Coudannes.

La ceremonia inaugural en Rosario

La apertura oficial de los Juegos Suramericanos será el sábado 12 de septiembre a las 18, al pie del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

El espectáculo contará con Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, con arreglos musicales de Lito Vitale.

Coudannes anticipó que la ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un operativo especial de seguridad y logística coordinado con la Municipalidad de Rosario.

El Fan Fest en Santa Fe

En la capital provincial, el Fan Fest funcionará en el Parque del Sur y tendrá actividades entre el domingo 13 y el sábado 26 de septiembre.

La grilla combinará bandas santafesinas, artistas de alcance nacional, DJs, fiestas temáticas y premiaciones. Entre los nombres principales aparecen Natalie Pérez, Benja Amadeo, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Santiago Motorizado, Q'Lokura, Indios, Koino Yokan y Cacho Deicas.

Natalie Pérez será la figura principal de la primera jornada del Fan Fest en Santa Fe, que también incluirá premiaciones y bandas locales.Natalie Pérez será la figura principal de la primera jornada del Fan Fest en Santa Fe, que también incluirá premiaciones y bandas locales.

Domingo 13 de septiembre

12:00: Premiaciones

14:00: DJ

15:00: La Centella

16:00: Cada Cual

17:00: Trick and The Thracket´s

19:00: Skamas

20:00: Natalie Pérez

Lunes 14 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Chino Mansutti

17:00: Maca Revolt

19:00: Benja Amadeo

20:00: DJ Pipo

Martes 15 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Agos Firpo

17:00: DJ

19:00: Rizoma

20:00: Totoras

Miércoles 16 de septiembre

14:00: DJ

15:00: Resuena

16:00: Plano Austral

17:00: La Chica del Cumpleaños

19:00: Tipitos

20:00: Uriel Lozano

Jueves 17 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Famélicos

17:00: Galindez

19:00: DJ

20:00: Cabezones

Santiago Motorizado será el número central del viernes 18 en el Fan Fest santafesino, con presentación prevista para las 20.Santiago Motorizado será el número central del viernes 18 en el Fan Fest santafesino, con presentación prevista para las 20.

Viernes 18 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: DJ

17:00: Zalsamora

19:00: Cazadores Recolectores

20:00: Santiago Motorizado

Sábado 19 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Grupo La Docena

17:00: Código Inverso

19:00: Astrobonzo

20:00: Fiesta Bresh

Domingo 20 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Particulares

17:00: La Tito Furcata

19:00: Candela Fernández

20:00: Cinturón de Bonadeo

Lunes 21 de septiembre

14:00: DJ

15:00: Primavera Rock (a confirmar)

16:00: Primavera Rock (a confirmar)

17:00: Primavera Rock (a confirmar)

19:00: Primavera Rock (a confirmar)

20:00: Nuestro Romance

Martes 22 de septiembre

14:00: DJ

15:00: Resuena

16:00: Les Muum

17:00: DJ

19:00: Vomitan Glitter

20:00: Mario Pereira (a confirmar)

Miércoles 23 de septiembre

14:00: DJ

15:00: Murga Chicharritas (a confirmar)

16:00: Rogelios

17:00: DJ

19:00: Tarro & The Baldes

20:00: Q'Lokura

Indios y Fiesta Polenta protagonizarán la noche del jueves 24 en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos.Indios y Fiesta Polenta protagonizarán la noche del jueves 24 en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos.

Jueves 24 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Diamantina

17:00: Laser Flip

19:00: Indios

20:00: Fiesta Polenta

Viernes 25 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Bicha

17:00: Los Gastro

19:00: Experimento Negro

20:00: Koino Yokan

Sábado 26 de septiembre

14:00: DJ

15:00: DJ

16:00: Coro Min Educ

19:00: Virginia Tola

20:00: Cacho Deicas

Cómo ingresar

El acceso a los Fan Fest será gratuito, pero requerirá inscripción previa. El registro deberá realizarse de manera individual para cada jornada a la que se quiera asistir.

Una vez completado el trámite, los asistentes deberán descargar el código QR correspondiente. La organización recomendó efectuar la inscripción con anticipación para evitar demoras en los ingresos.

La programación completa y el registro para cada jornada están disponibles en el sitio oficial fanfest.santafe2026.ar.

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