Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán una agenda que trascenderá la competencia deportiva. En Santa Fe, el Parque del Sur será sede de uno de los cinco Fan Fest organizados en la provincia, con música en vivo, gastronomía, actividades recreativas y premiaciones.
Juegos Suramericanos: Santa Fe tendrá 14 días de Fan Fest con música, gastronomía y actividades
El Parque del Sur será una de las sedes del Fan Fest de los Juegos Suramericanos. Habrá shows gratuitos, premiaciones, DJs y artistas locales y nacionales del 13 al 26 de septiembre.
La programación incluirá artistas locales y nacionales, DJs, intervenciones culturales y propuestas para las infancias. El acceso será libre y gratuito, aunque cada asistente deberá registrarse previamente para cada jornada y descargar un código QR de ingreso.
Una propuesta en tres ciudades
Los Fan Fest se distribuirán entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, con cinco espacios y siete escenarios en simultáneo. En total habrá 90 bandas locales y nacionales, 60 puestos gastronómicos, actividades culturales y participación de instituciones y sponsors.
La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, presentó este martes en Rosario la grilla de espectáculos y destacó que los espacios estarán activos desde la mañana y también serán sede de las premiaciones.
“Los Fan Fest serán un acontecimiento único, comenzarán a las 9 de la mañana desde muy temprano y serán el lugar donde se realicen las premiaciones”, explicó Coudannes.
La ceremonia inaugural en Rosario
La apertura oficial de los Juegos Suramericanos será el sábado 12 de septiembre a las 18, al pie del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.
El espectáculo contará con Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, con arreglos musicales de Lito Vitale.
Coudannes anticipó que la ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con un operativo especial de seguridad y logística coordinado con la Municipalidad de Rosario.
El Fan Fest en Santa Fe
En la capital provincial, el Fan Fest funcionará en el Parque del Sur y tendrá actividades entre el domingo 13 y el sábado 26 de septiembre.
La grilla combinará bandas santafesinas, artistas de alcance nacional, DJs, fiestas temáticas y premiaciones. Entre los nombres principales aparecen Natalie Pérez, Benja Amadeo, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Santiago Motorizado, Q'Lokura, Indios, Koino Yokan y Cacho Deicas.
Domingo 13 de septiembre
12:00: Premiaciones
14:00: DJ
15:00: La Centella
16:00: Cada Cual
17:00: Trick and The Thracket´s
19:00: Skamas
20:00: Natalie Pérez
Lunes 14 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Chino Mansutti
17:00: Maca Revolt
19:00: Benja Amadeo
20:00: DJ Pipo
Martes 15 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Agos Firpo
17:00: DJ
19:00: Rizoma
20:00: Totoras
Miércoles 16 de septiembre
14:00: DJ
15:00: Resuena
16:00: Plano Austral
17:00: La Chica del Cumpleaños
19:00: Tipitos
20:00: Uriel Lozano
Jueves 17 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Famélicos
17:00: Galindez
19:00: DJ
20:00: Cabezones
Viernes 18 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: DJ
17:00: Zalsamora
19:00: Cazadores Recolectores
20:00: Santiago Motorizado
Sábado 19 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Grupo La Docena
17:00: Código Inverso
19:00: Astrobonzo
20:00: Fiesta Bresh
Domingo 20 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Particulares
17:00: La Tito Furcata
19:00: Candela Fernández
20:00: Cinturón de Bonadeo
Lunes 21 de septiembre
14:00: DJ
15:00: Primavera Rock (a confirmar)
16:00: Primavera Rock (a confirmar)
17:00: Primavera Rock (a confirmar)
19:00: Primavera Rock (a confirmar)
20:00: Nuestro Romance
Martes 22 de septiembre
14:00: DJ
15:00: Resuena
16:00: Les Muum
17:00: DJ
19:00: Vomitan Glitter
20:00: Mario Pereira (a confirmar)
Miércoles 23 de septiembre
14:00: DJ
15:00: Murga Chicharritas (a confirmar)
16:00: Rogelios
17:00: DJ
19:00: Tarro & The Baldes
20:00: Q'Lokura
Jueves 24 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Diamantina
17:00: Laser Flip
19:00: Indios
20:00: Fiesta Polenta
Viernes 25 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Bicha
17:00: Los Gastro
19:00: Experimento Negro
20:00: Koino Yokan
Sábado 26 de septiembre
14:00: DJ
15:00: DJ
16:00: Coro Min Educ
19:00: Virginia Tola
20:00: Cacho Deicas
Cómo ingresar
El acceso a los Fan Fest será gratuito, pero requerirá inscripción previa. El registro deberá realizarse de manera individual para cada jornada a la que se quiera asistir.
Una vez completado el trámite, los asistentes deberán descargar el código QR correspondiente. La organización recomendó efectuar la inscripción con anticipación para evitar demoras en los ingresos.
La programación completa y el registro para cada jornada están disponibles en el sitio oficial fanfest.santafe2026.ar.