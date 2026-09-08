Del 12 al 26 de septiembre

Santa Fe completó la entrega de becas a los 64 deportistas de la provincia que competirán en los Juegos Suramericanos

Los últimos 39 clasificados recibieron, en Rosario y la ciudad de Santa Fe, una ayuda de tres millones de pesos. “La política que aplicamos busca fomentar la actividad deportiva, fortalecer a quienes llegaron e inspirar a quienes quieren llegar”, señaló el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti.