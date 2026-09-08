El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, realizó la última entrega de 39 becas a deportistas santafesinos que competirán en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Santa Fe completó la entrega de becas a los 64 deportistas de la provincia que competirán en los Juegos Suramericanos
Los últimos 39 clasificados recibieron, en Rosario y la ciudad de Santa Fe, una ayuda de tres millones de pesos. “La política que aplicamos busca fomentar la actividad deportiva, fortalecer a quienes llegaron e inspirar a quienes quieren llegar”, señaló el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti.
Con esta nueva tanda, la Provincia completó la entrega de ayudas económicas a 64 atletas santafesinos que integrarán el equipo argentino. Cada uno recibió una beca de tres millones de pesos para acompañar su preparación y participación en la competencia.
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, explicó que se trató de la última entrega, de acuerdo con la nómina remitida por el Comité Olímpico Argentino de deportistas santafesinos seleccionados para representar al país. “El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que los acompañáramos con una beca de tres millones de pesos a cada uno de los atletas clasificados para participar en los Juegos Suramericanos”, afirmó.
Maletti destacó que la Provincia acompaña el desarrollo deportivo y el alto rendimiento con inversiones en infraestructura y equipamiento. “La política que aplicamos busca fomentar la actividad deportiva, fortalecer a quienes llegaron e inspirar a quienes quieren llegar”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que más de 3.000 escuelas recorrerán las tres sedes durante los Juegos. “Queremos que a los chicos se les encienda la chispa del deporte”, remarcó.
El funcionario también valoró la infraestructura deportiva que se ejecuta para el certamen. “Cuenta con los estándares internacionales más exigentes. Hoy podemos organizar un mundial de cualquier deporte porque tenemos infraestructura, equipamiento deportivo y tecnológico, y recursos humanos”, concluyó.
La subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Mesón, explicó que las becas tienen como objetivo acompañar a los 64 deportistas clasificados antes de los Juegos Suramericanos. “Es una política deportiva inédita, porque habitualmente el acompañamiento llega después de una medalla o un logro. En este caso, lo hacemos antes”, señaló.
“Es un orgullo contar con esta cantidad de deportistas santafesinos clasificados y que serán protagonistas de nuestros Juegos”, añadió.
Un apoyo decisivo
El ciclista Santiago Gruñeiro, quien participó de la inauguración del Velódromo El Invencible de Rafaela durante la Copa UCI de Pista Clase 2, destacó la relevancia de la nueva infraestructura. “Fue un evento internacional, con competidores de otros países que buscaban puntos para el ranking mundial, y tuvimos la dicha de estrenar el nuevo velódromo”, expresó.
“El ciclismo es un deporte muy costoso, sin importar la especialidad. Las bicicletas pueden llegar a valer 20.000 dólares y estas becas hacen la diferencia”, afirmó. Además, precisó que el aporte le permitirá mejorar el cuadro de su bicicleta para competir a nivel internacional.
Por su parte, Alexis Eberhardt, deportista de tiro deportivo especializado en rifle, aseguró que la beca provincial lo “ayuda mucho” en su preparación para los Juegos. Sobre el nuevo Centro Internacional de Tiro Deportivo que construyó la Provincia, señaló: “Estoy muy contento de que se pueda concretar una obra tan importante para la disciplina, con instalaciones renovadas y blancos electrónicos de nivel internacional”.
Recibieron becas esta semana en Rosario y Santa Fe, Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, de voleibol playa; Pablo Brassesco, Agustina de Lucía, Sebastián Nunes, Nicole Piscina e Ivo Dargoltz, de judo; Milva Aimetta Alpigiani, María Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña, de natación artística; Ignacio Arias y Luca Basaldella, de SUP; Sofía Baldo, Emma Oldani y Julieta Ruelli, de voleibol; Romina Bolatti, Renzo Farías y Candela Molina, de bochas; Enzo Brito, de e-sports; Lautaro Camino, Carla Comba, Esteban Corsi, Ignacio Setti, Nahir Stegmayer, Maitena Lara y Romano Tilatti, de polo acuático; Elena Cerrudo, de remo; Guillermina Cossio y Victoria Olives, de atletismo; Pedro de Haro, de rugby 7; Amelia Fournel y Germán Koukas, de tiro deportivo; Santiago Gruñeiro, de ciclismo; Francisco Guaragna Rigonat, de vela; Guillermo Osorio, de pelota vasca; Roberto Pezzota, de squash; Brenda Ruiz Díaz, de taekwondo; Naiara Sagasti, de patinaje de velocidad, y Rubén Rézola, de canotaje de velocidad.