La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó este lunes una nueva postal en el sur de la provincia. Luego de pasar por Pueblo Esther, la Antorcha Suramericana llegó a Alvear, donde vecinos y visitantes pudieron participar de distintas actividades vinculadas con el deporte y la tecnología.
Pueblo Esther y Alvear se encendieron con el fuego suramericano antes de su llegada a Arroyo Seco
Luego de su paso por Pueblo Esther, la Antorcha Suramericana llegó este lunes a Alvear, donde se realizó una jornada con experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores y propuestas deportivas. Este martes continuará su recorrido en Arroyo Seco.
La jornada “Recibamos el Fuego Suramericano” se desarrolló durante la tarde en el Centro de Expresiones Alvear, ubicado en avenida América y Pellegrini. El espacio ofreció propuestas para acercar a la comunidad al espíritu de la competencia que tendrá a Santa Fe, Rosario y Rafaela como ciudades sede.
Entre las actividades hubo experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores y un punto eGames, además de mini golf, fútbol tenis y una estación de arte.
Una antorcha que recorre la provincia
El paso por Alvear forma parte del recorrido que la Antorcha Suramericana realiza por distintas localidades santafesinas antes del inicio de los Juegos. La iniciativa busca extender la celebración a comunidades que no serán sedes de las competencias y convertir la previa en una fiesta que atraviese todo el territorio.
Tras la actividad en Alvear, el fuego continuará su camino hacia Arroyo Seco, próxima parada del recorrido.
Este martes 8 de septiembre, de 14 a 18, las actividades se trasladarán al Anfiteatro Municipal “La Posta”, ubicado en Bv. Mansueto Maiorano al 600.
De esta manera, el recorrido suma nuevas localidades mientras se acerca el comienzo de la competencia internacional.
La cuenta regresiva ya está en marcha
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Los deportistas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en un acontecimiento que marcará un antes y un después para el deporte santafesino.