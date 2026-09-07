XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pueblo Esther y Alvear se encendieron con el fuego suramericano antes de su llegada a Arroyo Seco

Luego de su paso por Pueblo Esther, la Antorcha Suramericana llegó este lunes a Alvear, donde se realizó una jornada con experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores y propuestas deportivas. Este martes continuará su recorrido en Arroyo Seco.