Santa Fe 2026

Villa Gobernador Gálvez encendió la cuenta regresiva con el Fuego Suramericano

Seis deportistas de la ciudad fueron protagonistas del paso de la Antorcha, entre ellos Vanina Correa, embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El recorrido comenzó en la Virgencita y terminó en la Plaza a la Madre.