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Maximiliano Pullaro
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Santa Fe 2026

Villa Gobernador Gálvez encendió la cuenta regresiva con el Fuego Suramericano

Seis deportistas de la ciudad fueron protagonistas del paso de la Antorcha, entre ellos Vanina Correa, embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El recorrido comenzó en la Virgencita y terminó en la Plaza a la Madre.

Seis deportistas locales llevaron el Fuego Suramericano por la ciudad.Seis deportistas locales llevaron el Fuego Suramericano por la ciudad.
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El Fuego Suramericano llegó este domingo a Villa Gobernador Gálvez y convirtió las calles de la ciudad en parte del camino hacia Santa Fe 2026. Desde las 10.30, la Antorcha fue portada por seis deportistas locales que, con sus propias historias y disciplinas, le pusieron rostro al espíritu de los XIII Juegos Suramericanos.

El recorrido comenzó en el ingreso por calle San Martín, a la altura de la Virgencita. Allí, Tiago Gouchone, representante del atletismo adaptado; Evelin “La Princesita” Bermúdez, referente del boxeo; Paula Budini, del básquet; Daniel Chezco, del atletismo; Mateo Speisky, del ajedrez; y Vanina Correa, figura del fútbol y embajadora de los Juegos Suramericanos, tomaron la posta para llevar el símbolo de la competencia por distintos puntos de la ciudad.

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Más que un simple recorrido, la llegada del Fuego Suramericano permitió reconocer a deportistas que representan a la región en diferentes disciplinas y acercar a los vecinos una celebración que ya comienza a sentirse en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La Antorcha Suramericana recorrió las calles de Villa Gobernador Gálvez.La Antorcha Suramericana recorrió las calles de Villa Gobernador Gálvez.

De la Virgencita a la Plaza a la Madre

La Antorcha avanzó por Mitre, Filippini, Soldado Aguirre, Buenos Aires, Bolívar, Filippini, Mosconi, Pasteur y San Martín. Luego pasó por la rotonda de “La Gallega” y continuó por San Martín, Juan D. Perón, Piazza, Independencia, Libertad y nuevamente Juan D. Perón.

Vanina Correa fue una de las protagonistas del recorrido hacia Santa Fe 2026.Vanina Correa fue una de las protagonistas del recorrido hacia Santa Fe 2026.

El recorrido terminó en la Plaza a la Madre, donde el paso de la llama simbólica dejó una nueva postal de la cuenta regresiva para los Juegos.

La elección de los portadores no fue casual: cada uno representa una disciplina diferente y, a través de sus trayectorias, refleja la diversidad del deporte que tendrá su gran cita provincial desde el 12 de septiembre.

La Plaza a la Madre recibió el cierre del paso de la Antorcha.La Plaza a la Madre recibió el cierre del paso de la Antorcha.

Camino a nuevas localidades

El recorrido del Fuego Suramericano todavía tiene varias estaciones por delante. Luego de su paso por esta ciudad, la Antorcha llegará a Pueblo Esther y posteriormente continuará hacia Alvear, sumando nuevas localidades al camino que desembocará en la gran fiesta deportiva de septiembre.

El Fuego Suramericano sumó una nueva escala rumbo a los Juegos.El Fuego Suramericano sumó una nueva escala rumbo a los Juegos.

Así, cada parada convierte al Fuego Suramericano en un punto de encuentro y mantiene viva la cuenta regresiva para una competencia que reunirá a atletas de 15 países en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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