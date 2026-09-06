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Yanina Primón, entre lágrimas: “Esto no se podría haber hecho sin toda la gente que está detrás”

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación hizo un balance del Mundial Junior de Aguas Abiertas y se emocionó al hablar de las más de 50 personas que hicieron posible la competencia. Ahora piensa en grande: una Copa del Mundo para Santa Fe.