Todavía quedaban muchas cosas por hacer cuando Yanina Primón se sentó a hablar con El Litoral. El Mundial Junior de Aguas Abiertas acababa de terminar en el Lago del Parque del Sur y, después de cuatro días de competencia, la presidenta de la Federación Santafesina de Natación podía finalmente detenerse a mirar todo lo que había pasado.
Yanina Primón, entre lágrimas: “Esto no se podría haber hecho sin toda la gente que está detrás”
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación hizo un balance del Mundial Junior de Aguas Abiertas y se emocionó al hablar de las más de 50 personas que hicieron posible la competencia. Ahora piensa en grande: una Copa del Mundo para Santa Fe.
La primera palabra que eligió fue alegría. Después llegó la satisfacción. Y enseguida, la emoción.
“Me deja alegría, satisfacción y un objetivo ahora de pensar en algo más, ya terminando esto, a ver qué podemos hacer”, contó.
El Mundial había dejado una estructura que, según Primón, demostró estar preparada para recibir una competencia internacional de máxima exigencia. Pero detrás de esa infraestructura hubo un equipo humano que terminó siendo, para ella, el verdadero protagonista.
“Quedó una estructura espectacular, un grupo humano de trabajo que hace que nos pongamos al hombro cualquier evento de nivel internacional”, destacó.
Cuando aparecen los que trabajan detrás de escena
Durante la entrevista, Yanina habló de las evaluaciones realizadas por World Aquatics y de las felicitaciones recibidas por la capacidad de respuesta ante una contingencia. Habló de organización, logística y del respaldo de la Provincia.
Pero cuando llegó el momento de hablar de las personas que hicieron posible el Mundial, la emoción pudo más.
“Esto no se podría haber hecho sin toda la gente que está detrás mío, que son más de 50, y todo el apoyo que tuvimos de la Provincia para poder llevar adelante este evento”, sostuvo.
Y se quebró.
No era solamente el cierre de un campeonato. Era también el final de un proyecto que comenzó aproximadamente dos años atrás y que para Primón significó un desafío personal: reunir y conducir a un grupo de personas que, en muchos casos, trabajan desde hace años sin ocupar el centro de la escena.
“Era un desafío personal conseguir esas personas. La mayoría son deportistas, exdeportistas o gente que viene hace muchísimos años trabajando atrás de los telones, como se habla en el teatro”, explicó.
Entonces volvió a emocionarse.
“Hay gente que nadie conoce y que cada uno cumplió y me lo dejó vivir a mí de una manera muy especial”.
De un Mundial Junior a pensar en grande
El éxito organizativo también modificó las expectativas de la Federación Santafesina de Natación. Primón considera que en aguas abiertas ya se alcanzó un punto muy alto con la realización de un Mundial Junior. El próximo paso podría ser todavía mayor.
“Lo que podemos hacer es otro Mundial, pero de primera, de elite, o traer una Copa del Mundo a Santa Fe”, planteó.
La posibilidad aparece como uno de los próximos objetivos de la Federación, aunque Primón también mira su propio futuro al frente de la institución. Había anticipado que este sería uno de sus últimos grandes desafíos como presidenta, con los Juegos Panamericanos de Rosario del año próximo como otra instancia en la que seguramente la Federación tendrá participación y pondrá en práctica todo lo aprendido durante esta experiencia.
La prueba antes de los Juegos
El Mundial Junior también tuvo una función especial: fue el test event de aguas abiertas para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Y, para Primón, la prueba fue más que exigente. “Nosotros hemos hecho una prueba totalmente exigente, creemos que va a ser muy buena”, afirmó sobre el trabajo realizado durante estos cuatro días.
Ahora llegará el turno de los Juegos. La disciplina tendrá nuevamente actividad en el Lago del Parque del Sur y la dirigencia espera contar con el acompañamiento del público.
“Estos cuatro días, a pesar del fresco, nos ayudaron un montón. Y bueno, preparados y a ver si ya podemos trabajar en los Juegos”, señaló.
El reconocimiento que cerró cuatro días intensos
El balance final llegó después de una evaluación de World Aquatics que, para Primón, terminó de confirmar que el esfuerzo había valido la pena.
“Anoche tuvimos la evaluación del lado de World Aquatics y nos dijeron que estuvimos a la altura de un Mundial de elite”, contó con orgullo.
Después de cuatro días intensos, de resolver problemas, coordinar equipos y sostener una competencia internacional con atletas de distintos países, la satisfacción era evidente.
“Más que feliz”, resumió.
Pero entre la emoción por lo conseguido y el cansancio del cierre, ya aparece una nueva pregunta. Si Santa Fe pudo organizar un Mundial Junior y World Aquatics considera que estuvo a la altura de una competencia de elite, ¿por qué no pensar en una Copa del Mundo?
Para Yanina Primón, el desafío ya está planteado.