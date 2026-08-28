Histórico

Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

En la antesala de los Juegos Suramericanos 2026, se conoció hoy que la ciudad de Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. La candidatura fue presentada por la Municipalidad con el aval del Gobierno de Santa Fe y el Comité Olímpico Argentino.